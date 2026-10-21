Andrei Blejdea, în vârstă de 30 de ani, s-a retras din fotbal la începutul anului 2026, după o ultimă experiență în Liga 3, la Jiul Petroșani. Fostă extremă stânga, Blejdea a bifat mai multe echipe din România în CV, printre care Dinamo, FC Argeș, Pandurii sau Chindia, iar recent a avut o intervenție dură în mediul online.

Andrei Blejdea, despre Cristi Pustai și Bogdan Apostu

Fostul fotbalist, născut la București, a postat pe contul personal de Tik Tok un filmuleț cu golurile sale și a transmis un mesaj categoric la adresa impresarului Bogdan Apostu și la adresa antrenorul Cristian Pustai.

Andrei Blejdea pare că regretă că a renunțat la fotbal când avea doar 29 de ani, dar a menționat că decizia i-a fost forțată, cumva, de cei doi oameni amintiți, din motive pe care, însă, nu le-a făcut publice.

”Am dat totul! Poate regret că s-a terminat așa repede! Dar poate cineva a avut nevoie mai mult de mine în altă parte! 3 promovări în Liga 1...dar au avut grijă unul ca pustai sau apostu să mă las la 29 de ani! Și nu am scris greșit cu litere mici numele lor!:)”, a scris Blejdea pe contul personal de Tik Tok, citat de Monitorul Cluj.

Cariera lui Andrei Blejdea. A jucat la Dinamo, U Cluj sau FC Argeș

Blejdea a început fotbalul la Dinamo, iar, în 2014, a făcut pasul în Elveția, la FC Wil 1900. Un an mai târziu, a ajuns la NK Domzale, iar mai apoi la Zarica Kranj. În 2016, Blejdea a semnat liber de contract cu Braunschweig II.

Un an mai târziu, Blejdea s-a întors în România și a semnat cu Academica Clinceni. A mai trecut pe la formații precum Pandurii Târgu Jiu și FC Argeș înainte de a reveni la Dinamo.

În ”Ștefan cel Mare”, Blejdea a petrecut doar câteva luni, iar, mai apoi, a fost cedat la U Cluj. Câteva luni mai târziu, a făcut pasul la Hermannstadt și, ulterior, la FC Buzău și Chindia, înainte de a semna cu Tritium, în al patrulea eșalon italian. Câteva luni mai târziu, a semnat cu PDHAE, o echipă de amatori din Italia.

A revenit în România, unde a mai evoluat pentru Gloria Bistrița, Unirea Dej și Jiul Petroșani, de unde s-a și retras.

Mesajul lui Andrei Blejdea la retragerea din fotbal

Blejdea a rămas liber de contract în luna decembrie 2025 și a decis ulterior să pună punct cariera. La acel moment, tânărul a făcut anunțul printr-un mesaj scurt postat pe rețelele sociale:

”Ultima mea zi în fotbal! Habar nu am cât de bun am fost, dar știu ca am dat totul. Voi? Știți cât doare? Nu știți nimic! La mulți ani! Și mulțumesc fotbal pentru tot.”