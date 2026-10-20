Laurențiu Reghecampf nu a scăpat de furia lui Gigi Becali: „Nu mi-a plăcut! I-am spus când mi-a arătat echipa”

Laurențiu Reghecampf nu a scăpat de furia lui Gigi Becali: „Nu mi-a plăcut! I-am spus când mi-a arătat echipa” Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Gigi Becali a dezvăluit că nu i-a plăcut una dintre ideile lui Laurențiu Reghecampf, după meciul cu FC Voluntari.

TAGS:
Gigi BecaliFCSBSuperligaLaurentiu Reghecampfcisotti
Din articol

FCSB a câștigat cu emoții partida cu FC Voluntari, scor 2-1, cu un gol marcat în ultimele minute ale meciului de Alexandru Stoian.

În meciul din runda a 12-a din Superliga, pentru roș-albaștrii au marcat  Arnold Garita (27') și Alexandru Stoian (85'), în timp ce ilfovenii au înscris prin Remus Gutea (59').

Gigi Becali: „Nu mi-a plăcut! I-am spus când mi-a arătat echipa”  

Patronul lui FCSB a fost întrebat după meci cum i s-a părut Cisotti în poziția de mijlocaș ofensiv, iar Gigi Becali a dezvăluit că i-a spus lui Reghecampf că mijlocașul italian nu poate juca acolo.

Omul cu banii de la FCSB a recunoscut că nu i-a plăcut niciun fotbalist de la echipa sa în meciul cu FC Voluntari. 

„Dacă nici Cisotti nu joacă... Dacă și el dă pase la adversar...

I-am spus lui Reghe, când mi-a arătat echipa, că Cisotti nu poate juca în centru, că e prea plăpând. El voia să îl bage în a doua repriză, dar a fost prea bun Garita. A zis că vrea să joace cu Joao Paolo, că așa l-a antrenat, ca număr 10. Nu mi-a plăcut niciunul!”, a spus Gigi Becali, la Digi Sport.

  • Fc voluntari fcsb superliga superbet 19102026
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

În urma acestei victorii, FCSB a urcat pe locul șase în clasament și are 18 puncte după 12 etape în Superliga. Roș-albaștrii au două victorii consecutive cu Laurențiu Reghecampf. 

Ilofvenii rămân pe poziția a 15-a și au 8 puncte după 12 partide și au ajuns la a patra înfrângere consecutivă.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
A început ședința de învestire a Guvernului. Luca Niculescu: România nu mai are timp de pierdut
A început ședința de învestire a Guvernului. Luca Niculescu: România nu mai are timp de pierdut
ARTICOLE PE SUBIECT
Gigi Becali nu l-a putut convinge! Ilie Dumitrescu i-a spus-o în fața după meciul lui FCSB: „Nu te cred”
Gigi Becali nu l-a putut convinge! Ilie Dumitrescu i-a spus-o în fața după meciul lui FCSB: „Nu te cred”
Anunțul lui Gigi Becali! Când va reveni Denis Drăguș la FCSB: „A făcut RMN”
Anunțul lui Gigi Becali! Când va reveni Denis Drăguș la FCSB: „A făcut RMN”
Gigi Becali nu s-a abținut! Jucătorul pe care îl vrea în primul „11”: „Dacă eram în locul lui Reghe, îl băgam”
Gigi Becali nu s-a abținut! Jucătorul pe care îl vrea în primul „11”: „Dacă eram în locul lui Reghe, îl băgam”
Clientul lui Gigi Becali! Jucătorul de la FCSB, făcut praf: „Mă așteptam! Nu l-am văzut pe teren”
Clientul lui Gigi Becali! Jucătorul de la FCSB, făcut praf: „Mă așteptam! Nu l-am văzut pe teren”
Gigi Becali, nemilos după succesul cu FC Voluntari! Un titular, luat în colimator: „Eu sunt idiot!”
Gigi Becali, nemilos după succesul cu FC Voluntari! Un titular, luat în colimator: „Eu sunt idiot!”
ULTIMELE STIRI
PSG - Barcelona, de la 22:00. Echipe probabile + cine este favorita caselor de pariuri. Pronosticul lui Dan Chilom
PSG - Barcelona, de la 22:00. Echipe probabile + cine este favorita caselor de pariuri. Pronosticul lui Dan Chilom
OUT din Champions League și de la echipă după ce i-a arătat arbitrului degetul mijlociu! ”Prostie pură”
OUT din Champions League și de la echipă după ce i-a arătat arbitrului degetul mijlociu! ”Prostie pură”
Ce suspendare a primit de la FIFA selecționerul egiptean Hossam Hassan după ce a criticat arbitrajul de la CM 2026
Ce suspendare a primit de la FIFA selecționerul egiptean Hossam Hassan după ce a criticat arbitrajul de la CM 2026
Drum liber spre sferturi: următoarea adversară a Soranei Cîrstea în turneul WTA de la Ningbo
Drum liber spre sferturi: următoarea adversară a Soranei Cîrstea în turneul WTA de la Ningbo
România riscă să-l piardă și pe Constantin Sanchez! Fotbalistul, în atenția Germaniei și Mexicului
România riscă să-l piardă și pe Constantin Sanchez! Fotbalistul, în atenția Germaniei și Mexicului
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali, prima reacție după FC Voluntari - FCSB 1-2: „Niciodată de când sunt eu în fotbal, de 23 de ani”

Gigi Becali, prima reacție după FC Voluntari - FCSB 1-2: „Niciodată de când sunt eu în fotbal, de 23 de ani”

Gigi Becali nu s-a abținut! Jucătorul pe care îl vrea în primul „11”: „Dacă eram în locul lui Reghe, îl băgam”

Gigi Becali nu s-a abținut! Jucătorul pe care îl vrea în primul „11”: „Dacă eram în locul lui Reghe, îl băgam”

Soția lui Robert Lewandowski a încins internetul: „WOW! Ce femeie frumoasă!”

Soția lui Robert Lewandowski a încins internetul: „WOW! Ce femeie frumoasă!”

Bomba din echipa de start a lui FCSB! Reghecampf surprinde înaintea meciului cu FC Voluntari

Bomba din echipa de start a lui FCSB! Reghecampf surprinde înaintea meciului cu FC Voluntari

Tesla zburătoare ajunge și în România! Suma de la care pornește avansul pentru ”perla” lui Elon Musk

Tesla zburătoare ajunge și în România! Suma de la care pornește avansul pentru ”perla” lui Elon Musk

Radu Miruță îi strică planurile lui Gigi Becali! Anunț de ultimă oră despre promovarea Stelei în SuperLiga

Radu Miruță îi strică planurile lui Gigi Becali! Anunț de ultimă oră despre promovarea Stelei în SuperLiga



Recomandarile redactiei
OUT din Champions League și de la echipă după ce i-a arătat arbitrului degetul mijlociu! ”Prostie pură”
OUT din Champions League și de la echipă după ce i-a arătat arbitrului degetul mijlociu! ”Prostie pură”
Un titular de la FCSB s-a accidentat chiar înainte de derby-ul cu Rapid!
Un titular de la FCSB s-a accidentat chiar înainte de derby-ul cu Rapid!
Ce suspendare a primit de la FIFA selecționerul egiptean Hossam Hassan după ce a criticat arbitrajul de la CM 2026
Ce suspendare a primit de la FIFA selecționerul egiptean Hossam Hassan după ce a criticat arbitrajul de la CM 2026
România riscă să-l piardă și pe Constantin Sanchez! Fotbalistul, în atenția Germaniei și Mexicului
România riscă să-l piardă și pe Constantin Sanchez! Fotbalistul, în atenția Germaniei și Mexicului
Bogdan Lobonț și Cristian Pulhac, la VoyoSport Live de la ora 16:00 pe VOYO SPORT 1
Bogdan Lobonț și Cristian Pulhac, la VoyoSport Live de la ora 16:00 pe VOYO SPORT 1
Alte subiecte de interes
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
CITESTE SI
Daniel Zamfir: E foarte acută situaţia de la Dacia. Împreună cu ministrul Energiei voi face o deplasare acolo

stirileprotv Daniel Zamfir: E foarte acută situaţia de la Dacia. Împreună cu ministrul Energiei voi face o deplasare acolo

Mesajul Kievului după ce Trump a cerut schimbarea lui Zelenski. SUA au ajuns să spună că Rusia vrea pace, iar Ucraina război

stirileprotv Mesajul Kievului după ce Trump a cerut schimbarea lui Zelenski. SUA au ajuns să spună că Rusia vrea pace, iar Ucraina război

A început ședința de învestire a Guvernului. Luca Niculescu: România nu mai are timp de pierdut

stirileprotv A început ședința de învestire a Guvernului. Luca Niculescu: România nu mai are timp de pierdut

Băiatul care a înjunghiat o profesoară și un elev în școala din Bistrița căuta un copil non-ortodox. Atac anunțat pe TikTok

stirileprotv Băiatul care a înjunghiat o profesoară și un elev în școala din Bistrița căuta un copil non-ortodox. Atac anunțat pe TikTok

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!