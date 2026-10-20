Laurențiu Reghecampf nu a scăpat de furia lui Gigi Becali: „Nu mi-a plăcut! I-am spus când mi-a arătat echipa”

FCSB a câștigat cu emoții partida cu FC Voluntari, scor 2-1, cu un gol marcat în ultimele minute ale meciului de Alexandru Stoian.

În meciul din runda a 12-a din Superliga, pentru roș-albaștrii au marcat Arnold Garita (27') și Alexandru Stoian (85'), în timp ce ilfovenii au înscris prin Remus Gutea (59').

Gigi Becali: „Nu mi-a plăcut! I-am spus când mi-a arătat echipa”

Patronul lui FCSB a fost întrebat după meci cum i s-a părut Cisotti în poziția de mijlocaș ofensiv, iar Gigi Becali a dezvăluit că i-a spus lui Reghecampf că mijlocașul italian nu poate juca acolo.

Omul cu banii de la FCSB a recunoscut că nu i-a plăcut niciun fotbalist de la echipa sa în meciul cu FC Voluntari.

„Dacă nici Cisotti nu joacă... Dacă și el dă pase la adversar...

I-am spus lui Reghe, când mi-a arătat echipa, că Cisotti nu poate juca în centru, că e prea plăpând. El voia să îl bage în a doua repriză, dar a fost prea bun Garita. A zis că vrea să joace cu Joao Paolo, că așa l-a antrenat, ca număr 10. Nu mi-a plăcut niciunul!”, a spus Gigi Becali, la Digi Sport.