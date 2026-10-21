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Din articol Val de meme-uri și ironii pe rețelele sociale

Prezentat pe 15 octombrie, noul model electric a atras atenția în timpul unei demonstrații tehnice. Mașina sport a realizat manevre scurte de ridicare de la sol, folosind propulsoare inspirate de rachete, dezvoltate cu tehnologie provenită de la compania SpaceX, deținută de Elon Musk.

Okay, okay… I have to admit it. 👀🔥 The Tesla Roadster opens up some absolutely INSANE possibilities. https://t.co/asK2PidtPm — Pierrick Chevallier | IA (@CharaspowerAI) October 16, 2026

De reinut că vehiculul nu este o mașină zburătoare propriu-zisă. Spre deosebire de o aeronavă, noul Roadster nu poate rămâne în aer și nu poate efectua zboruri lungi. Tehnologia prezentată este proiectată exclusiv pentru a permite mașinii să facă salturi prin aer, nu să zboare precum un avion.

It had not even been a day since the Tesla Roadster presentation when the internet was already flooded with memes https://t.co/TTQzGvT2G4 — Curio 𝑿 (@curious_X_) October 16, 2026

Val de meme-uri și ironii pe rețelele sociale Deși evenimentul a fost gândit ca o demonstrație tehnologică majoră, utilizatorii rețelelor sociale au transformat lansarea într-o sursă de divertisment, ironizând tocmai principala dotare a mașinii: propulsarea. Internetul s-a umplut rapid cu videoclipuri amuzante, glume și meme-uri. Internauții au găsit numeroase moduri de a ironiza noul Tesla Roadster. Reacțiile online variază de la comparații cu mașinile zburătoare din filmele științifico-fantastice până la glume despre problemele întâlnite zilnic în trafic de șoferi.

#tesla #meme #roadster #elonmusk #spacex https://t.co/ETKLmNs4E8 — Something’s Not Right With Me (@sumxwrongs) October 16, 2026

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