Prezentat pe 15 octombrie, noul model electric a atras atenția în timpul unei demonstrații tehnice. Mașina sport a realizat manevre scurte de ridicare de la sol, folosind propulsoare inspirate de rachete, dezvoltate cu tehnologie provenită de la compania SpaceX, deținută de Elon Musk.
FOTO ȘI VIDEO Cele mai tari meme-uri cu Tesla „zburătoare” au invadat internetul! Cum a ajuns noul Roadster ținta glumelor
Noua generație a mașinii sport electrice Tesla Roadster a declanșat un val de reacții amuzante și meme-uri în mediul online, după ce la evenimentul de lansare a efectuat sărituri în aer cu ajutorul unor propulsoare.
De reinut că vehiculul nu este o mașină zburătoare propriu-zisă. Spre deosebire de o aeronavă, noul Roadster nu poate rămâne în aer și nu poate efectua zboruri lungi. Tehnologia prezentată este proiectată exclusiv pentru a permite mașinii să facă salturi prin aer, nu să zboare precum un avion.
Val de meme-uri și ironii pe rețelele sociale
Deși evenimentul a fost gândit ca o demonstrație tehnologică majoră, utilizatorii rețelelor sociale au transformat lansarea într-o sursă de divertisment, ironizând tocmai principala dotare a mașinii: propulsarea. Internetul s-a umplut rapid cu videoclipuri amuzante, glume și meme-uri.
Internauții au găsit numeroase moduri de a ironiza noul Tesla Roadster. Reacțiile online variază de la comparații cu mașinile zburătoare din filmele științifico-fantastice până la glume despre problemele întâlnite zilnic în trafic de șoferi.
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