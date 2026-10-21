FOTO ȘI VIDEO Cele mai tari meme-uri cu Tesla „zburătoare” au invadat internetul! Cum a ajuns noul Roadster ținta glumelor

Cele mai tari meme-uri cu Tesla „zburătoare” au invadat internetul! Cum a ajuns noul Roadster ținta glumelor Stiri
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Noua generație a mașinii sport electrice Tesla Roadster a declanșat un val de reacții amuzante și meme-uri în mediul online, după ce la evenimentul de lansare a efectuat sărituri în aer cu ajutorul unor propulsoare.

TAGS:
Tesla
Din articol
  • Tesla 2
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Prezentat pe 15 octombrie, noul model electric a atras atenția în timpul unei demonstrații tehnice. Mașina sport a realizat manevre scurte de ridicare de la sol, folosind propulsoare inspirate de rachete, dezvoltate cu tehnologie provenită de la compania SpaceX, deținută de Elon Musk.

De reinut că vehiculul nu este o mașină zburătoare propriu-zisă. Spre deosebire de o aeronavă, noul Roadster nu poate rămâne în aer și nu poate efectua zboruri lungi. Tehnologia prezentată este proiectată exclusiv pentru a permite mașinii să facă salturi prin aer, nu să zboare precum un avion.

Val de meme-uri și ironii pe rețelele sociale

Deși evenimentul a fost gândit ca o demonstrație tehnologică majoră, utilizatorii rețelelor sociale au transformat lansarea într-o sursă de divertisment, ironizând tocmai principala dotare a mașinii: propulsarea. Internetul s-a umplut rapid cu videoclipuri amuzante, glume și meme-uri.

Internauții au găsit numeroase moduri de a ironiza noul Tesla Roadster. Reacțiile online variază de la comparații cu mașinile zburătoare din filmele științifico-fantastice până la glume despre problemele întâlnite zilnic în trafic de șoferi.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ce înseamnă punctele roșii și galbene de pe anvelopele mașinii. Le sunt de mare ajutor mecanicilor
Ce înseamnă punctele roșii și galbene de pe anvelopele mașinii. Le sunt de mare ajutor mecanicilor
ARTICOLE PE SUBIECT
Tesla zburătoare ajunge și în România! Suma de la care pornește avansul pentru ”perla” lui Elon Musk
Tesla zburătoare ajunge și în România! Suma de la care pornește avansul pentru ”perla” lui Elon Musk
Cât costă noua Tesla zburătoare și ce a spus Elon Musk la evenimentul de prezentare: ”Nu o să fie legală peste tot!”
Cât costă noua Tesla zburătoare și ce a spus Elon Musk la evenimentul de prezentare: ”Nu o să fie legală peste tot!”
Tesla a depășit orice limită! Imaginile cu noua ”jucărie” a lui Elon Musk fac înconjurul internetului
Tesla a depășit orice limită! Imaginile cu noua ”jucărie” a lui Elon Musk fac înconjurul internetului
ULTIMELE STIRI
Au bătut palma! Gigi Becali s-a înțeles cu jucătorul, iar mutarea se face în această iarnă
Au bătut palma! Gigi Becali s-a înțeles cu jucătorul, iar mutarea se face în această iarnă
Un patron din Superliga se inspiră de la Constanța: „Dacă am model în România, mă uit la Hagi”
Un patron din Superliga se inspiră de la Constanța: „Dacă am model în România, mă uit la Hagi”
Detaliul de ultimă oră care o pune pe Svitolina în lumină proastă: cum s-ar fi ajuns la decizia divorțului
Detaliul de ultimă oră care o pune pe Svitolina în lumină proastă: cum s-ar fi ajuns la decizia divorțului
Pică recordul sezonului sâmbătă? Fanii FCSB au luat cu asalt casele de bilete înaintea derby-ului cu Rapid
Pică recordul sezonului sâmbătă? Fanii FCSB au luat cu asalt casele de bilete înaintea derby-ului cu Rapid
Finala feminină pe echipe de la Campionatul Mondial de gimnastică, LIVE pe Pro Arena și VOYO de la 20:15!
Finala feminină pe echipe de la Campionatul Mondial de gimnastică, LIVE pe Pro Arena și VOYO de la 20:15!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali, patronul FCSB, l-a caracterizat în două cuvinte pe Luca Niculescu, noul premier al României

Gigi Becali, patronul FCSB, l-a caracterizat în două cuvinte pe Luca Niculescu, noul premier al României

Federația a numit noul selecționer după cele 4 înfrângeri din Nations League: „Îi dorim mult succes”

Federația a numit noul selecționer după cele 4 înfrângeri din Nations League: „Îi dorim mult succes”

Răzvan Burleanu a luat decizia finală în cazul lui Gică Hagi

Răzvan Burleanu a luat decizia finală în cazul lui Gică Hagi

Laurențiu Reghecampf nu a scăpat de furia lui Gigi Becali: „Nu mi-a plăcut! I-am spus când mi-a arătat echipa”

Laurențiu Reghecampf nu a scăpat de furia lui Gigi Becali: „Nu mi-a plăcut! I-am spus când mi-a arătat echipa”

Spaniolii au găsit vinovatul după PSG - Barcelona 4-2: ”Extrem de slab. Prost. Nota 4!”

Spaniolii au găsit vinovatul după PSG - Barcelona 4-2: ”Extrem de slab. Prost. Nota 4!”

Cum poate să dea FCSB lovitura și să intre în lupta la titlu: ”Altfel, nu o văd bine deloc!”

Cum poate să dea FCSB lovitura și să intre în lupta la titlu: ”Altfel, nu o văd bine deloc!”



Recomandarile redactiei
Au bătut palma! Gigi Becali s-a înțeles cu jucătorul, iar mutarea se face în această iarnă
Au bătut palma! Gigi Becali s-a înțeles cu jucătorul, iar mutarea se face în această iarnă
Un patron din Superliga se inspiră de la Constanța: „Dacă am model în România, mă uit la Hagi”
Un patron din Superliga se inspiră de la Constanța: „Dacă am model în România, mă uit la Hagi”
Steaua i-a spus "nu" fotbalistului pentru că era prea scund! De ce a fost refuzat în Ghencea
Steaua i-a spus "nu" fotbalistului pentru că era prea scund! De ce a fost refuzat în Ghencea
Detaliul de ultimă oră care o pune pe Svitolina în lumină proastă: cum s-ar fi ajuns la decizia divorțului
Detaliul de ultimă oră care o pune pe Svitolina în lumină proastă: cum s-ar fi ajuns la decizia divorțului
Pică recordul sezonului sâmbătă? Fanii FCSB au luat cu asalt casele de bilete înaintea derby-ului cu Rapid
Pică recordul sezonului sâmbătă? Fanii FCSB au luat cu asalt casele de bilete înaintea derby-ului cu Rapid
Alte subiecte de interes
Cât costă noua Tesla zburătoare și ce a spus Elon Musk la evenimentul de prezentare: ”Nu o să fie legală peste tot!”
Cât costă noua Tesla zburătoare și ce a spus Elon Musk la evenimentul de prezentare: ”Nu o să fie legală peste tot!”
Tesla a depășit orice limită! Imaginile cu noua ”jucărie” a lui Elon Musk fac înconjurul internetului
Tesla a depășit orice limită! Imaginile cu noua ”jucărie” a lui Elon Musk fac înconjurul internetului
CITESTE SI
Proprietarul unui BMW M3 a turnat alcool în rezervor pentru a trece inspecția tehnică. „Emisiile scad aproape la zero”

stirileprotv Proprietarul unui BMW M3 a turnat alcool în rezervor pentru a trece inspecția tehnică. „Emisiile scad aproape la zero”

Mesajul Kievului după ce Trump a cerut schimbarea lui Zelenski. SUA au ajuns să spună că Rusia vrea pace, iar Ucraina război

stirileprotv Mesajul Kievului după ce Trump a cerut schimbarea lui Zelenski. SUA au ajuns să spună că Rusia vrea pace, iar Ucraina război

Cum vede presa de la Moscova noul Guvern de la București. Ce notează agenția TASS despre premierul Luca Niculescu

stirileprotv Cum vede presa de la Moscova noul Guvern de la București. Ce notează agenția TASS despre premierul Luca Niculescu

ANIMAȚIE. Cum a ajuns microbuzul cu 26 de oameni să intre în remorca unui camion, în Buftea. Doi pasageri au murit pe loc

stirileprotv ANIMAȚIE. Cum a ajuns microbuzul cu 26 de oameni să intre în remorca unui camion, în Buftea. Doi pasageri au murit pe loc

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!