Nota primită de Dennis Man după ce a fost la un pas de gol în Porto - PSV în Champions League

Dennis Man a fost introdus de Peter Bosz în minutul 81, în locul lui Esmir Bajraktarevic, când formația olandeză conducea deja. La una dintre primele sale acțiuni, Man a încercat un șut cu efect, însă mingea a trecut foarte aproape de poarta portughezilor.

Nota primită de Dennis Man după ce a fost la un pas de gol în Porto - PSV

Pentru prestația sa, românul a primit nota 6,7 din partea SofaScore, ușor sub media echipei. Man a avut șase atingeri de balon, a reușit toate cele patru pase încercate și a trimis un șut spre poartă. În plus, a recuperat un balon și a câștigat unul dintre cele două dueluri în care a fost implicat.