Nota primită de Dennis Man după ce a fost la un pas de gol în Porto - PSV în Champions League

Nota primită de Dennis Man după ce a fost la un pas de gol în Porto - PSV în Champions League Liga Campionilor
SPORT.RO
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PSV Eindhoven a câștigat cu 1-0 pe terenul lui FC Porto, în etapa a treia a fazei ligii UEFA Champions League. 

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Dennis Man a fost introdus de Peter Bosz în minutul 81, în locul lui Esmir Bajraktarevic, când formația olandeză conducea deja. La una dintre primele sale acțiuni, Man a încercat un șut cu efect, însă mingea a trecut foarte aproape de poarta portughezilor.

Nota primită de Dennis Man după ce a fost la un pas de gol în Porto - PSV

Pentru prestația sa, românul a primit nota 6,7 din partea SofaScore, ușor sub media echipei. Man a avut șase atingeri de balon, a reușit toate cele patru pase încercate și a trimis un șut spre poartă. În plus, a recuperat un balon și a câștigat unul dintre cele două dueluri în care a fost implicat.

Cel mai bun jucător al partidei a fost desemnat fundașul Lutsharel Geertruida, de la PSV, care a primit nota 8,1. La polul opus s-au aflat Ivan Perisic și Noah Fernandez, ambii evaluați cu 6,5.

Dennis Man a bifat astfel primele sale minute din actuala ediție a Champions League. În primele două etape, cu Șahtior Donețk și RB Leipzig, internaționalul român a fost rezervă neutilizată.

PSV a obținut victoria grație golului marcat de Guus Til în minutul 58, după o fază în care Sven Mijnans a încercat să șuteze spre poartă. Înainte de reușită, Esmir Bajraktarevic lovise bara, în minutul 57.

  • După trei etape, campioana Olandei a ajuns la patru puncte. FC Porto rămâne fără punct în faza ligii.
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