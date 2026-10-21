Nota primită de Dennis Man după ce a fost la un pas de gol în Porto - PSV în Champions League

Dennis Man a fost introdus de Peter Bosz în minutul 81, în locul lui Esmir Bajraktarevic, când formația olandeză conducea deja. La una dintre primele sale acțiuni, Man a încercat un șut cu efect, însă mingea a trecut foarte aproape de poarta portughezilor.
Nota primită de Dennis Man după ce a fost la un pas de gol în Porto - PSV
Pentru prestația sa, românul a primit nota 6,7 din partea SofaScore, ușor sub media echipei. Man a avut șase atingeri de balon, a reușit toate cele patru pase încercate și a trimis un șut spre poartă. În plus, a recuperat un balon și a câștigat unul dintre cele două dueluri în care a fost implicat.
Cel mai bun jucător al partidei a fost desemnat fundașul Lutsharel Geertruida, de la PSV, care a primit nota 8,1. La polul opus s-au aflat Ivan Perisic și Noah Fernandez, ambii evaluați cu 6,5.
Dennis Man a bifat astfel primele sale minute din actuala ediție a Champions League. În primele două etape, cu Șahtior Donețk și RB Leipzig, internaționalul român a fost rezervă neutilizată.
PSV a obținut victoria grație golului marcat de Guus Til în minutul 58, după o fază în care Sven Mijnans a încercat să șuteze spre poartă. Înainte de reușită, Esmir Bajraktarevic lovise bara, în minutul 57.
- După trei etape, campioana Olandei a ajuns la patru puncte. FC Porto rămâne fără punct în faza ligii.