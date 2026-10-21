Netransferabil! Liverpool îl ancorează pe puștiul care i-a depășit pe Steven Gerrard și Michael Owen

Netransferabil! Liverpool îl ancorează pe puștiul care i-a depășit pe Steven Gerrard și Michael Owen Premier League
SPORT.RO
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Puștiul de doar 18 ani are o cotă de piață de aproximativ 50 de milioane de euro.

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Din articol

Liverpool vrea să-l păstreze pe termen lung pe Rio Ngumoha, puștiul de 18 ani care a impresionat în victoria cu 4-3 în fața lui Villarreal, în UEFA Champions League. Extrema engleză a oferit două pase decisive și a stabilit un record pentru club, iar conducerea a început discuțiile pentru un nou contract.

Potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, negocierile dintre Liverpool și reprezentanții fotbalistului sunt deja în desfășurare. Clubul îl consideră o piesă importantă pentru viitor, iar o plecare nu a reprezentat o opțiune în vara trecută, în ciuda interesului venit din partea altor echipe, inclusiv Bayern Munchen.

„Există discuții active între Rio Ngumoha și Liverpool pentru un nou contract pe termen lung. Băiatul este foarte fericit la Liverpool. După meci, a spus că acesta este cel mai bun club din lume. Și-a exprimat bucuria că stabilește recorduri aici”, a transmis Romano într-un videoclip publicat pe X.

Ngumoha, peste Steven Gerrard și Michael Owen

La 18 ani și 52 de zile, Ngumoha a devenit cel mai tânăr jucător din istoria lui Liverpool care oferă o pasă decisivă într-o competiție europeană, potrivit statisticilor Opta. El l-a depășit pe Michael Owen, care stabilise precedentul record la 18 ani și 324 de zile. Performanța îl plasează înaintea unor nume importante din istoria clubului, precum Steven Gerrard, la acest capitol.

Tânărul englez are deja 39 de apariții pentru prima echipă a „cormoranilor”, cu două goluri și trei pase decisive. În total, la nivel de cluburi, a strâns 75 de meciuri, șase goluri și opt pase decisive.

  • Potrivit Transfermarkt, cota sa de piață este de 50 de milioane de euro.
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