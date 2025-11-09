Grație acestui succes, Dinamo a urcat, temporar, pe locul trei în Superliga României, cu 30 de puncte, la cinci puncte distanță de liderul Rapid, care a câștigat cu FC Argeș, scor 2-0.



La finalul partidei, arbitrajul brigăzii conduse de Iuliana Demetrescu a fost contestat vehement de cei de la Csikszereda. Prin vocea antrenorului Robert Ilyes, ciucanii au acuzat faptul că gazdele au primit foarte ușor penalty-ul din care au deschis scorul, dar și multe alte faze care ar putea fi puse sub semnul întrebării.



Fost arbitru FIFA, Cristi Balaj a oferit o analiză în stilul caracteristic, elegant. El este de părere că Iuliana Demetrescu ar fi trebuit să fie delegată la un alt meci.



În același timp, Balaj spune că a urmărit-o pe Iuliana Demetrescu și la alte meciuri și s-a declarat impresionat de evoluțiile sale.



Cristi Balaj a analizat arbitrajul Iulianei Demetrescu



„Consider că a fost neinspirată delegarea. Trebuia aleasă o altă partidă, un alt meci pentru a introduce în circuit sau reintroduce, pentru că nu au foarte multe partide în Superliga.



Și atunci era nevoie de ales un meci diferit față de cel care a fost stabilit de Comisia Centrală a Arbitrilor, în contextul în care meciul tur au fost incidente, probleme, anumite tensiuni, declarații, cuvinte reprobabile și trebuia evitat și căutat o altă partidă. Dacă se poate, ideal ar fi aleasă o partidă în provincie sau dacă s-a ales în București, la Slobozia, la Metaloglobus… Unde nu e presiunea suporterilor.



Ea are foarte multe calități în ceea ce privește această meserie, din ce am înțeles, Iuliana Demetrescu. Am mai și văzut-o la o partidă și mi-a plăcut cum a arbitrat. N-aș vrea să fie descurajată după acest meci.



Nu-mi doresc acest lucru, pentru că are multe calități care o recomandă, să zic, pentru această meserie. Dacă ai pus arbitru o femeie, trebuia să pui doi asistenți cu experiență și în mod obligatoriu, în camera VAR, arbitrii cu experiență care să o sprijine cu adevărat. Pentru că un meci între Dinamo și Csikszereda nu se anunța ușor, iar scandările din tribune au existat și în trecut”, a spus Balaj, la Fanatik.ro.



Pentru Csikszereda, aceasta a fost a doua înfrângere la rând în campionat, după cea din etapa trecută, cu Farul Constanța (3-0). Ciucanii au rămas pe locul 14, cu 13 puncte.



În următoarea partidă, Dinamo va avea parte de un test dificil. După meciurile echipelor naționale, ”câinii” se vor deplasa la Botoșani, iar Csikszereda va juca ”acasă” cu Unirea Slobozia.

