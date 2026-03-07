Atacantul de 23 de ani a părăsit gruparea din Gruia în această iarnă, semnând cu formația americană D.C. United din MLS. Mutarea s-a concretizat abia după luni întregi de tensiuni interne. Vara trecută, Louis Munteanu a avut ocazia de a pleca, însă conducerea ardelenilor s-a opus, generând nemulțumirea profundă a fotbalistului.

Tensiuni interne și o decizie financiară ratată

Fostul președinte al echipei clujene, Cristi Balaj, a dezvăluit la Digi Sport oferta primită de internaționalul român vara trecută, dezvăluind că pe adresa clubului a sosit o propunere extrem de avantajoasă din campionatul Franței. Conducerea a ales să o respingă, bazându-se pe garanțiile unor persoane din anturajul echipei care promiteau obținerea unei sume superioare.

„Nu îmi pare rău. Am vrut să plec mai devreme, când a plecat și Dan Petrescu. Nu mă așteptam, ținând cont de calitatea jucătorilor, sunt aceiași jucători, cu excepția lui Alibec. Noi aveam și un Louis Munteanu nemulțumit că nu a fost lăsat să plece în vară. 10 milioane plus bonusuri, ofertă din Franța. Atunci au fost oameni care au avut grijă să ne aducă un mare deserviciu, garantând că vor aduce o ofertă mult mai mare. Sper că se va acomoda în SUA și va demonstra că este un jucător valoros”, a transmis Cristi Balaj.

În prezent, Louis Munteanu încearcă să se impună în fotbalul nord-american. Atacantul evaluat la 4.500.000 de euro de portalul Transfermarkt a bifat deja două partide în tricoul celor de la D.C. United în actualul sezon de MLS, însă până în acest moment nu a reușit să contribuie la vreo reușită a noii sale echipe.