"Viitorul are foarte multi jucatori interesanti, dar el a aratat cel mai bine! " Cine este principalul PERICOL pentru poarta CFR-ului

CFR Cluj se pregateste de meciul din etapa a 6-a impotriva Viitorului. Constantenii se afla pe locul 14 cu doar 5 puncte acumulate pana acum.

Pentru campioana Romaniei urmeaza meciul de duminica contra echipei FC Viitorul. Dan Petrescu sustine ca CFR Cluj are un moral foarte bun dupa calificarea in grupele Europa League, insa se asteapta ca adversarii sai sa joace pe atac si sa aiba o posesie buna.

Antrenorul "feroviarilor" considera ca Gabi Iancu va fi cel mai periculos jucator al constantenilor:

"Va fi foarte greu sa facem fata si in campionat si in cupele europene. Nu e usor sa joci la trei zile, iar lotul nostru are asa o varsta inaintata. Nu e usor sa te refaci, imbatranesc de la an la an. Moralul nostru este foarte bun dupa aceasta calificare.

Viitorul a avut ghinion cu Craiova, meci in care Artean a luat rosu in minutul 2. Cred ca meciul ala nu l-ar fi pierdut. Au jucat bine si cu Sepsi, dar si cu Astra. E clar ca antrenorul lor spaniol stie meserie ca e pasionat, doar a fost ales de Hagi si Popescu. Se vede cum joaca echipa, agresiv, posesie buna. Joaca pe atac, exact cum fac antrenorii spanioli.

Cred ca Viitorul are foarte multi jucatori interesanti tot timpul. Sezonul trecut, dar si sezonul acesta, Iancu a aratat foarte bine. Nu a ajuns degeaba si la echipa nationala. Va fi principalul pericolul la meciul de duminica.

Va urma o pauza pentru noi, jucatorii vor pleca la nationala mare, cat si la U21. Vom pregati si un amical intre timp, iar apoi vom juca meciuri din 3 in 3 zile", a declarat Dan Petrescu la conferinta premergatoare meciului cu Viitorul.