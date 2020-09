Conferinta de presa Dinamo | Pablo Cortacero: "Suntem constienti ca, in mod sigur, vor mai aparea si alte datorii ale clubului!" AICI TOATE DECLARATIILE 

Pablo Cortacero, actionarul majoritar de la Dinamo, a prezentat in cadrul unei conferinte de presa noii conducatori ai clubului.

UPDATE 16:07: "Asa cum v-am spus, am semnat actele, am oficializat legal documentele de preluare a clubului in care au aparut aceste datorii la vedere. Dar tocmai din acest motiv am decis sa facem acest audit intern financiar si juridic pentru a vedea realitatea si cum v-am mai spus, aproape sigur vor aparea si alte datorii ascunse", a incheiat Pablo Cortacero.

UPDATE 16:04: Straton, clauza de 10.000 de euro daca joaca in derby

"Este o decizie strict sportiva si chiar ma depaseste. Nu este decizia noastra, a celor din administrativ", a spus Dorin Serdean.

"Este foarte simplu, este o problema interna a noastra, iar toate aceste masuri in ceea ce priveste jucatorii care pleaca sunt luate pentru fanii echipei Dinamo Bucuresti", a completat Rufo Collado.

UPDATE 16:00: "Un derby Dinamo - FCSB inseamna foarte mult pentru orice suporter dinamovist. Personal, imi doresc sa reinvie ceea ce era fotbalul romanesc odata. SA revina orase cu traditie pe harta fotbalului romanesc. Este pacat ca am pierdut dueluri de traditie si ma refer aici la echipe ca Timisoara, Brasov.

Speram intr-un meci bun cu FCSB si speram sa castigam, pentru ca asta ne dorim de fiecare data cand intram pe teren. Dinamo trebuie sa invete ca scopul unei partide de fotbal este acela de a castiga.

Este un meci ca oricare altul, pe noi ne ajuta ca ne putem face o evaluare periodica si cu siguranta o sa fie un meci bun. Speram la victoria noastra!", a declarat Dorin Serdean.

UPDATE 15:56: "Am lucrat foarte mult timp in liniste, am incercat sa studiem despre ce este vorba, sa vedem potentialul jucatorilor care pot intra in grupul jucatorilor de la Dinamo. In momentul de fata va pot spune sigur ca este posibil ca si alti jucatori sa fie luati de catre Dinamo", a spus Rufo Collado.

UPDATE 15:55: "Ieri am avut o intalnire cu Cornel Dinu si va pot spune ca in functie de stadiul sanatatii sale, va face parte din viitoarea structura a noului Dinamo Bucuresti", a continuat Cortacero.

UPDATE 15:55: "Din noapte e greu sa faci zi, asa ca ne-am confruntat atunci cand am luat clubul cu mari carente de organizare sportiva si administrativa. Noi incercam sa facem tot posibilul pentru a aduce de la inceput Dinamo in primele 6 locuri, iar dupa vom vedea care este timpul si care sunt obiectivele pe care ni le propunem in continuare.

In momentul de fata trebuie sa avem o sedinta pentru a putea defini noua structura a membrilor care vor forma Consiliul de Administratie al clubului. Nu pot sa spun nimic in momentul de fata, dupa aceasta sedinta vom trage concluziile si vom defini exact care vor fi membri Consiliului de Administratie", a mai spus Pablo Cortacero.

UPDATE 15:50: "Problemele interne si ceea ce priveste problema banilor este problema noastra si nu imi place sa le fac publice. Am investit bani si o vom face in continuare, dar nu pot sa vorbesc despre acest lucru.

Nu este nicun secret, de la bun inceput v-am spus ca este vorba de un grup de investitori care investesc in mai multe afaceri, inclusiv in imobiliare. Le-a placut acest proiect si au decis sa investeasca aici. Deci este un grup de investitori", a spus Pablo Cortacero.

UPDATE 15:45: "Este normal sa facem un audit intern financiar si juridic pentru a putea vedea si regasi realitatea. De foarte multe ori pot fi lucruri ascunse si trebuie sa facem acest lucru.

Nu stiu ce s-a intamplat cu ceilalti potentiali posibili cumparatori. Noi stim ca ne-am asumat acele datorii existente si ca atare facem si acest audit pentru a vedea daca mai exista si alte datorii care nu ne-au fost aduse la cunostinta. Suntem constienti si ne asumam ca in mod sigur vor aparea si alte datorii", a spus Pablo Cortacero la conferinta de presa.

UPDATE 15:30: "Problema cea mai frecventa si dificila cu care m-am confruntat a fost lipsa de organizare a fiecarui departament in parte. De asemenea, lipsa profesionala a echipei de analisti video si tot ceea ce inseamna studiul adversarilor.

Incercam prin toti jucatorii pe care i-am luat sa ii aducem la parametrii pe care trebuie sa ii atinga. Foarte multi dintre ei au venit foarte nepregatiti, cum este Borja Valle, dar credem ca intr-o luna de zile jucatorii vor ajunge la un nivel destul de bun pentru a intra in competitie cum trebuie", a declarat Rufo Collado, directorul sportiv al lui Dinamo.

Pablo Cortacero ii va prezenta in cadrul conferintei de presa de la Saftica pe Dorin Serdean, noul presedinte executiv, si Marcos Rubino, managerul academiei.

De asemenea, Cortacero ar putea sa anunte si noul Consiliu de Administratie al clubului.