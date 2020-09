Gica Popescu a scapat de Covid-19! Ce medicament a folosit pentru tratarea virusului si ce simptome a avut presedintele Viitorului

Gica Popescu a povestit perioada prin care a trecut dupa ce s-a infectat cu noul coronavirus.

Gica Popescu s-a vindecat de Covid-19. Presedintele Viitorului nu mai are niciun simptom si nu mai poate transmite virusul. Popescu a fost nevoit sa stea 10 zile in spital, prezentand simptome doar în prima zi.

Virusul s-a manifestat cu o usoara pneumonie in cazul fostului component al Generatiei de Aur. Acesta a fost tratat cu medicamentul Remdesivir:

”Sunt in mare forma. Am scapat de COVID de o saptamana. A fost nasol ca a trebuit sa stau in spital 10 zile, faran iciun fel de simptome. Cand a inceput, m-a durut capul, ma dureau muschii, asa putin, am avut frisoane, totul a durat 24 de ore, dupa care am facut testul si mi-a iesit pozitiv.

Am facut un CT la plamani si mi-a iesit o pneumonie usoara, dar care trebuia tinută sub control sa nu se agraveze. Am stat cinci zile pe Remdesivir, dupa care mi-a facut un alt CT, mi-a zis doctorul sa mai stau cinci zile sa mai facem Remdesivir. Am facut asta, iar joi, nu cea trecuta, cealalta, am plecat acasa", a declarat Gica Popescu pentru Antena Sport.

Lui Gica Popescu i s-a transmis nu mai poate transmite virusul:

"Am mai stat apoi patru zile izolat in casa. Mi-a zis ca << puteti sa va faceti testul, dar o sa iesiti tot pozitiv>>. De lunea trecuta am iesit normal, pentru ca mi-a zis ca dupa 14 zile nu mai transmiti virusul. A disparut, gata.

Saptamana trecuta am iesit din izolare si am iesit pozitiv, de asta nici nu m-am dus la echipa. Asa e protocolul, chiar daca nu mai transmiti virusul nu ai voie prin protocol sa te duci la echipa, chiar daca nu-l mai transmiti.

Repet, eu nu-l mai transmit, pentru ca după 14 zile dispare de la sine. Maine o sa fac din nou testul si, in mod normal, ar trebui sa iasa negativ”, a incheiat Popescu.