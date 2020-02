"Cred ca suntem cei mai buni!" Reactia lui Alex Chipciu dupa victoria impotriva Craiovei! Ce spune despre lupta la titlu

Chipciu a fost titular in partida impotriva Craiovei.

CFR Cluj s-a impus pe terenul celor de la Craiova cu scorul de 2-0 si au terminat sezonul regulat la 6 puncte de olteni, aflati pe pozitia secunda din Liga 1. La finalul meciului, Alex Chipciu a vorbit despre situatia din play-off.

"O seara frumoasa, am castigat, asta a fost scopul nostru. In clasament suntem pe primul loc, cred ca suntem cei mai buni. Intotdeauna echipa de pe locul 1 regreta ca se injumatatesc punctele in play-off, iar celelalte echipe se bucura. Daca Viitorul nu a ajuns in play-off, inseamna ca nu a meritat. Joaca frumos, dar e o diferenta intre a juca frumos si a castiga. Avem sperante pentru meciul cu Sevilla. Meciul din seara aceasta nu ne face campioni, se poate intampla orice. Orice echipa din play-off se poate bate la titlu. Suporterii Craiovei au facut o atmosfera frumoasa, merita respect pentru acest lucru. Avem suporteri frumosi si la Cluj, dar sunt mai linistiti", a pus Chipciu dupa meci.