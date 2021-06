Administratorul judiciar al lui Dinamo, declaratii halucinante: "Atunci ne vom prezenta in fata jucatorilor!" Ce spune despre venirea lui Iuliu Muresan in "Groapa"

Dinamo a intrat in insolventa, iar fotbalistii anunta ca vor intra in greva.

In acest context, Razvan Zavaleanu, administratorul judiciar al "cainilor", a facut o declaratie cel putin surprinzatoare. Acesta a sustinut ca momentan nu le poate face nicio promisiune fotbalistilor dinamovisti, care au anuntat ca vor intra in greva, si ca va merge la discutii cu acestia "cand vom avea ce sa le spunem".

"Greva jucatorilor e un eveniment important, dar pentru supravietuire a trebuit sa rezolvam plata licentei. Iar acest lucru s-a realizat in aceasta seara.

Nu era o sanctiune expresa in regulament, deoarece era vorba de niste sume amanate de UEFA in contextul pandemiei, era o chestie de exceptie, dar nu era de bun augur sa incepem cu niste datorii.

Nu punem jucatorii pe ultimul plan, dar ne vom prezenta in fata lor cand vom avea ce sa le spunem", a precizat Razvan Zavaleanu la Digi Sport.

Iuliu Muresan ar putea ajuta clubul din Stefan cel Mare

"In privinta lui Iuliu Muresan, sunt exterior acestei discutii, eu reprezint interesele actionarilor, noi avem doar misiunea de supraveghere, nu si de administrare.

Dar la CFR am avut o colaborare in principiu buna, are abilitatea de a conduce un club, stie sa discute cu jucatorii, venirea lui ar fi una benefica", a sustinut Zavaleanu.

Cortacero, asteptat inapoi la Dinamo

”As dori sa se intoarca si sa-si faca datoria, dar mi-e destul de greu sa cred asta, nu au fost prezenti cand Dinamo nu intrase in insolventa. Dar daca vin cu buzunarul plin sunt bineveniti.

E o situatie dificila, complicata, minuni nu putem face, suntem alaturi de suporterii care au ajutat si vom reusi sa salvam aceasta societate”, a mai spus administratorul judiciar al lui Dinamo.