Rapid incearca sa dea lovitura verii in Liga 1! Giulestenii vor sa-l aduca pe Adam Nemec de la Dinamo

Echipa patronata de Victor Angelescu este pusa pe fapte mari.

Problemele financiare de la Dinamo ar putea face ca Rapid sa profite si sa-l transfere pe unul din cei mai importanti jucatori ai "cainilor", Adam Nemec. Salariile restante ar putea sa-l faca pe atacantul slovac jucator liber de contract, iar giulestenii stau la panda si sunt gata sa profite, anunta prosport.



Totusi, fotbalistul nu ar vrea sa accepte un salariu mai mic de 10.000 de euro pe luna, ceea ce le-a taiat din entuziasm rapidistiilor, care insa spera sa negocieze cu slovacul in cazul care devine liber de contract si sa-l convinga sa accepte o remuneratie mai mica.

Adam Nemec a inceput fotbalul la Dubnica, iar apoi a mai evoluat pentru formatii precum MSK Zilina, Erzgeirge Aue, KRC Genk, FC K’lautern, FC Ingolstadt, Union Berlin, NYCFC, Willem II, Pafos FC si Dinamo Bucuresti. Prima aventura a lui la Dinamo Bucuresti a avut loc in perioada septembrie 2016 – august 2018.

Atacantul a ajuns la formatia din Stefan cel Mare din postura de jucator liber de contract dupa ce jucase pana in iulie 2016 la Willem II. Acesta a revenit in augsut 2020 la Dinamo si mai are contract pana in vara anului 2022.