CRAIOVA - POLI IASI 1-1 | "Nu poti intr-o luna sa rezolvi tot! Tre' timp!" Ce spune Piturca despre sansa ratata a Craiovei de a urca pe primul loc

Craiova si Poli Iasi au remizat pe Ion Oblemenco, scor 1-1. Andrei Cristea a deschis scorul in minutul 70 in favoarea oaspetilor, in timp ce Carlos Fortes a egalat cu 5 minute inaintea finalului, cu o lovitura de cap. Victor Piturca, antrenorul echipei din Banie, a vorbit si el la finalul partidei.

Victor Piturca: "Mai e nevoie de timp, nu poti sa rezolvi tot intr-o luna"

"Fiecare jucator are sansa lui, am declarat asta. Fiecaruia ii vine randul, depinde cum muncesc la antrenamente, depinde cum ii simt. Daca intra si joaca bine, pot ramane acolo. Ei stabilesc daca raman in echipa, nu eu.

Mai e nevoie de timp, nu poti sa rezolvi toate lucrurile intr-o luna. In general am fost multumit de joc. Pana la urma nu stiu cate ocazii a avut Iasiul. Dar ei au jucat partitura lor si au obtinut ce si-au dorit.

Eu sunt nemultumit pentru ca nu ne-am creat atatea ocazii cate ar fi trebuit sa avem, mai ales intr-un meci jucat la Craiova.

Cicaldau este un jucator valoros, unul dintre cei mai valorosi, era intr-o forma buna, este si dispecer, si marcator. Poate daca era el reuseam sa marcam.

Cred ca am avut un penalty, cred ca trebuia si un galben pentru fundasul advers. Dar nu conteaza, nu putem da vina pe nimeni.

Eu nu recomand jucatori. Daca e sa recomand, ii recomand selectionerului. Avem 4 jucatori la loturile nationale, sunt suficienti.

Initial am vrut sa-l schimb pe Fortes, dar m-am decis sa-l mai las, pentru ca nu jucase rau, iar Ivan era mai obosit", a spus Victor Piturca dupa Craiova 1-1 Poli Iasi.