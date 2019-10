CRAIOVA - POLI IASI 1-1 | Cristea a lovit pe Oblemenco si si-a luat revansa pentru tratamentul din vara: "Am vrut sa dau un raspuns pe teren! Ii respect pe oamenii de la Craiova"

Craiova si Poli Iasi au remizat, scor 1-1, pe Ion Oblemenco, in etapa a 12-a.

Craiova si Poli Iasi au remizat pe Ion Oblemenco, scor 1-1. Andrei Cristea a deschis scorul in favoarea oaspetilor. El a marcat impotriva echipei la care a fost legitimat in vara si si-a luat revansa pentru tratamentul la care a fost supus. Acesta spune ca nu le poarta pica oltenilor si ca a vrut doar sa-si faca treaba pentru echipa sa. Carlos Fortes a spart gheata si a egalat pentru echipa lui Victor Piturca.

Andrei Cristea: "Am incercat sa raspund pe teren! Am respect pentru oamenii de la Craiova"

"Sunt fericit pentru echipa mea, sunt profesionist. Ma bucur ca nu am pierdut, stiam ca vom intalni o echipa foarte buna. Ne-au pus probleme, dar am reusit sa le facem fata. Daca aveam mai multa sansa, puteam sa ne bucuram la final. Ma bucur ca mi-am reintalnit fostii colegi. Salut publicul, am respect pentru oamenii de aici, dar eu trebuie sa-mi ajut echipa.



Nu a fost un moment placut asta vara, am venit cu alte ganduri aici. Eu am incercat sa dau un raspuns pe teren, mai avem de jucat si la Iasi.

Mi-am revenit, ma simt in forma. Avem o echipa de calitate si ne dorim sa recuperam din punctele pierdute.



Imi doresc sa marchez indiferent de echipa pe care o intalnesc. Sunt mai motivat impotriva echipelor mari", a spus Andrei Cristea.