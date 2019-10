FCSB a transferat un jucator de sub nasul Rapidului! Pancu: "Trebuia sa vina la noi si uite ca se duce la ei!"

FCSB a obtinut transferul portarului Stefan Tarnovanu, de la Poli Iasi.

Tanarul portar Stefan Tarnovanu (19 ani) va ajunge la FCSB. Formatia ros-albastra l-a cumparat deja de la Poli Iasi, echipa la care acesta a debutat in Liga 1 in actuala stagiune. Tarnovanu este titular sub comanda lui Mihai Teja. El a aparat si in egalul 1-1 dintre Craiova si Poli Iasi.

Daniel Pancu: "Tarnovanu trebuia sa vina la noi in vara si uite ca se duce la FCSB"

Daniel Pancu, antrenorul Rapidului, a dezvaluit ca Stefan Tarnovanu trebuia sa ajunga la Rapid in acesta vara. El l-a asteptat pe goalkeeper pana in ultima zi de transferuri.

"Tarnovanu trebuia sa ajunga la noi in ultima zi de transferuri. El nu juca acolo, dar uite ca Mihai Teja i-a dat sanse si acum a intrat FCSB pe fir si l-a luat", a spus Daniel Pancu la Digi.

3 meciuri a bifat Stefan Tarnovanu in acest sezon al Ligii 1