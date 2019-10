"U" CRAIOVA - POLI IASI 1-1 | "M-a ambitionat asta!" Portarul transferat de FCSB poate veni mai repede in lotul lui Vintila! Anunt de ULTIMA ORA

Craiova a terminat la egalitate, scor 1-1, in Banie in fata celor de la Poli Iasi si a ratat sansa de a urca pe primul loc in Liga 1. Golurile partidei au fost marcate de Andrei Cristea in minutul 70 si Fortes in minutul 82. La finalul partidei, Stefan Tarnovanu, portarul celor de la Iasi, care ar trebui sa ajunga in vara lui 2020 la FCSB, a vorbit despre meci si a spus ca ar putea ajunge mai repede la ros-albastri.

"Ne pare rau ca nu am castigat. E al 5 lea meci in care conducem si nu reusim sa castigam. Noi am incercat sa castigam, am incercat sa jucam pe contraatac, mai erau 20 de minute, dar nu am reusit sa castigam. La faza golului a fost o minge dificila. M-a ambitionat faptul ca voi merge la FCSB, incerc sa dau cat mai mult. In mod normal ar trebui sa raman aici pana la vara, dar daca voi avea evolutii bune, pot sa merg la iarna acolo", a declarat Tarnovanu la finalul partidei.