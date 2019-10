FCSB - DINAMO | EXCLUSIV: Vintila a lasat un jucator important in afara lotului si pregateste o mare surpriza in atac! Cu cine vrea sa joace varf impins

FCSB - Dinamo se joaca sambata, ora 20:30, pe National Arena.

FCSB si Dinamo se intalnesc in derby-ul etapei a 12-a a Ligii 1. Cele doua formatii se afla pe locurile 9, respectiv 10. FCSB are 14 puncte, iar Dinamo 13. Meciul este programat sambata seara, ora 20:30, pe National Arena.

EXCLUSIV: Hora, in afara lotului

Pentru meciul cu Dinamo, Bogdan Arges Vintila, antrenorul FCSB-ului, nu va miza pe serviciile atacantului Ioan Hora. Varful a fost lasat din nou in afara lotului si la meciul cu CFR Cluj, dupa ce a fost criticat la finalul jocului castigat de FCSB la Craiova, scor 1-0.

Sursele www.sport.ro noteaza ca Arges Vintila va miza pe Florin Tanase, Gnohere si Tsoumou ca solutii de atac impotriva lui Dinamo.

EXCLUSIV: Florin Tanase, varf impins

Sursele www.sport.ro mai noteaza ca Arges Vintila este tentat sa il titularizeze pe Florin Tanase in pozitia de varf. Acesta ar urma sa ii aiba in spate pe Dennis Man, Olimpiu Morutan si Florinel Coman, trio-ul "de vis" al lui Gigi Becali.

2 goluri in 9 meciuri jucate are Tanase in acest sezon al Ligii 1