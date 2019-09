CRAIOVA - FCSB 0-1 | Prima reactie a eroului FCSB-ului! Tsoumou a marcat la debut: "Nu conteaza daca sunt titular sau nu"

FCSB a reusit o a doua victorie la rand in campionat, in derby-ul cu Craiova.

Echipa lui Bogdan Vintila a reusit sa sa impuna cu 1-0, cu ajutorul unui gol venit in minutul 88, cand nimeni nu se mai astepta sa existe o invingatoare.

Tsoumou, cel mai nou transfer al celor de la FCSB, a reusit sa inscrie.

Dupa meci, eroul stelistilor a vorbit despre primul sau meci in tricoul ros-albastru si a promis ca va face totul pentru a marca cu fiecare ocazie.

"Singurul lucru pe care il am in minte este sa inscriu. Asta trebuie sa ai in minte cand esti atacant. FCSB e cea mai mare echipa aici in Romania si nu e o problema ca am venit in probe. Oricine ar fi avut aceasta oportunitate, dar fi folosit-o. Imi pare bine ca am fost

Pentru mine nu conteaza ca sunt titular sau nu. Important e sa fie bine pentru echipa. Nu conteaza cine va fi titular sau nu.

Golurile i-au convins pe cei de la FCSB si asa ii voi convinge in continuare, prin golurile marcate.

In fotbal ma gandesc intai la oportunitati si apoi la bani. La un club ca Steaua nu te gandesti la bani. Banii vor veni daca ai rezultate.

Aici mi-am amintit de Germania", a spus Tsoumou la DigiSport.