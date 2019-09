MM Stoica l-a facut praf pe Piturca inainte de derby-ul cu FCSB: "Are o semi-performanta: eliminarea lui Sautanton!" Declaratii dure ale fostului oficial stelist

Craiova - FCSB e de la 21:00 pe www.sport.ro!

Meme Stoica l-a facut praf pe Victor Piturca chiar inainte de derby-ul Craiova - FCSB care se disputa in aceasta seara.

Fostul director sportiv de la FCSB a vorbit despre perioada in care Victor Piturca era antrenor la Steaua si nu a avut rezultate notabile in cupele europene.

Meme nu s-a sfiit sa spuna ca Piturca nu se compara cu Olaroiu, Zenga sau Reghecampf, care au trecut pe la echipa lui Becali si au avut performante.

"Pot sa vorbesc de Olaroiu, de Zenga, de Protasov, de Reghecampf, de Razvan Lucescu, si sunt toti antrenori care au facut performante in cupele europene! Piturca in Europa are o semi performanta: a eliminat pe Southampton. Sau... Sautanton! Cred ca cele 130 de meciuri disputate in Europa de echipele in perioada in care am activat, imi dau dreptul sa spun aceste lucruri. Eu la performante europene ma rezum, alea conteaza! E complet diferit sa fii selectioner, decat antrenor de club. Sunt antrenori care au spus ca nu mai vor sa fie selectioneri pentru ca nu mai suporta sa stea degeaba!", a declarat Meme Stoica la Realitatea TV.

Craiova - FCSB se joaca de la ora 21:00. Echipa antrenata de Bogdan Vintila este pe 11 in acest moment, cu doar 7 puncte, in timp ce Craiova e pe 3, cu 16 puncte.