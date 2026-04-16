După Universitatea Cluj – Universitatea Craiova, scor 4-0, la începutul săptămânii, în Bănie s-a cam lăsat liniște. Pentru că, deși echipa e pe locul 2 în clasamentul din play-off, la doar trei puncte de lider, o asemenea înfrângere a lăsat urme adânci.

În ciuda eșecului fără drept de apel, în fața clujenilor, Gică Craioveanu, fostul atacant al Craiovei, e convins că echipa păstrează șanse mari la titlu. De fapt, cel poreclit „Grande“ pariază pe triumful favoriților în lupta pentru supremație, în această ediție a Superligii!

„Eu sunt capabil de orice, dacă ia Craiova campionatul, sunt 35 de ani de când nu am mai luat campionatul. Echipa arată bine, deşi ne-a cam zdruncinat U Cluj, acum câteva zile. Dar eu am încredere, mai sunt şase meciuri importante. Eu spun că Dinamo ne va face campioni. Nu ştiu de ce am această încredere că Dinamo îşi va apărea şansele până la capăt şi ne va ajuta să devenim campioni. Au trecut 35 de ani (n.r. – de la ultimul titlu luat de Craiova), au câştigat Unirea Urziceni şi Astra Giurgiu, echipe care nici nu mai există şi, totuşi, Universitatea Craiova este un mit în fotbalul românesc. Echipa arată foarte bine, ce mă preocupă e că deja sunt două înfrângeri (n.r. – în play-off)“, a spus Craioveanu cu trimitere la eșecurile cu FC Argeș (0-1) și cu Universitatea Cluj (0-4).

Dinamo întâlnește U Cluj în două momente cruciale

De ce însă Craioveanu își pune speranțele în Dinamo? Pentru că formația din Ștefan cel Mare, rivala de moarte a oltenilor, dă de Universitatea Cluj, în play-off, în două momente uriașe.

Primul meci va fi sâmbătă (ora 21:00), în ultima etapă din turul play-off-ului. Arena Națională va găzdui această confruntare. Apoi, Dinamo va merge, la Cluj, în chiar ultima etapă din play-off, în weekendul de 23-24 mai, pentru un meci cu Universitatea care are potențialul de a fi decisiv pentru soarta titlului.