Reactia lui Craciunescu dupa faza controversata de la finalul meciului FCSB - Clinceni! Ce a spus dupa momentul care poate decide lupta la titlu

Fostul mare arbitru a sarit in apararea brigazii care a oficiat la meciul FCSB - Clinceni.

FCSB a remizat pe teren propriu cu Academica Clinceni si a ratat sansa de a urca pe primul loc, dupa ce rivala din Cluj se incurcase cu doar cateva ore inainte, tot acasa, cu Sepsi.

Totusi, bucurestenii au acuzat arbitrajul si vorbesc despre un gol perfect valabil marcat de capitanul Florin Tanase in prelungirile meciului, atunci cand a reluat o minge din careul mic, scoasa de portarul Clinceniului, Ureche, printr-un plonjon spectaculos, de pe linia portii.

Dupa partida, pe reluari nu se vede exact daca mingea a depasit cu toate circumferinta linia portii, asa cum au spus cei de la FCSB, iar Ion Craciunescu, fostul mare arbitru, sare in apararea brigazii conduse de Horia Mladinovici.

"Am o banuiala, dar nu poti sa bagi mana in foc la o astfel de faza daca nu avem Goal-line technology. Stiind faptul ca omul are o capacitate limitata, nimeni nu poate vedea exact acolo, de ce nu vrei sa-i ajuti? E scump?



A, dar cand plecam cu toti oamenii prin deplasari nu mai e scump. Arbitrajul e scump! Goal-line este o necesitate in ziua de astazi! Nu mai poti avea o competitie fara Goal-line! Cluburile sunt sarace, daca se inchide televiziunea vom mai avea cinci echipe", a spus Ion Craciunescu la Digisport.