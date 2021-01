Explicatia lui Ion Craciunescu dupa golul controversat al lui Dinamo! "Portarul nu se se mai bucura de niciun privilegiu!"

Dinamo a jucat pe teren propriu, impotriva lui Gaz Metan, intr-un meci al etapei a 19-a din Liga 1.

In minutul 43, la scorul de 1-1, Anton a executat un corner, Plesca a repins mingea in Puljic, iar din el balonul a intrat in poarta. In acealsi timp, Bejan a cazut peste portarul lui Gaz Metan, iar jucatorii medieseni au cerut fault in atac. Totusi, centralul Marcel Birsan a validat golul echipei din Stefan cel Mare.

La pauza meciului, Ion Craciunescu a oferit verdictul in cazul aceste decizii controversate.

"Portarul nu se se mai bucura de niciun privilegiu in suprafata de poarta, decat acela ca poate sa joace si mingea cu mainile. In aceasta faza este o centrare, cu un portar care boxeaza mingea cu mainile asa cum are dreptul, si un adversar, care intra in el si il arunca in poarta. In momentul acela, jocul trebuia oprit si trebuia sa fie aprobata lovitura libera directa in favoarea portarului. Deci, este fault in atac.

Daca eu joc mingea, indiferent de ce setimente am eu, eu ca poartar joc mingea. A, ca atacantul atingea mingea cu capul, dar aici atacantul se duce direct in portar. Cum sa nu dai fault, chiar la portar, care este cazut la pamant. Verdictul corect este lovitura libera directa in favoarea echipei din aparare", a declarat Craciunescu pentru DigiSport.