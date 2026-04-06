Deși Rapid a deschis scorul în Giulești, în minutul 20 prin Vulturar, U Cluj a făcut remontada în repriza secundă, după golurile marcate de Mendy (min. 66 și 83).

Dan Nistor, certat de Radu Constantea

După meci, mijlocașul ”Șepcilor Roșii” a lansat un atac la adresa jucătorilor lui Rapid și a transmis că este inacceptabil modul în care se prezintă giuleștenii în condițiile în care încasează salarii imense.

”Nu aș vrea să fiu răutăcios cu cei de la Rapid, am un prieten foarte bun aici, nu pot să îi dau numele. Uitându-mă la banii și salariile de aici, mi se pare că unii jucători își bat joc de club. Așa i-am simțit: superficiali”, a spus Nistor după meci.

Declarațiile veteranului de la U Cluj nu i-au picat deloc bine lui Radu Constantea, președintele clubului clujean.

”Analiza nu ar trebui să o facă nici Dan Nistor și nici altcineva. Nu ar trebui să ne intereseze salariile sau evoluția altor cluburi. Nu trebuia să facă asta. A greșit aici Nistor”, a spus Constantea la Digisport.

Toate declarațiile făcute de Dan Nistor

„Ne bucurăm foarte mult că am câștigat aceste trei puncte. Era important să câștigăm aici. Avem o serie de nouă victorii consecutive. Avem trei din trei în acest play-off, cred eu că suntem pe drumul cel bun.

Se mai întâmplă și astfel de lucruri (n.r. - fără șut pe poartă în prima repriză). Poate am intrat și puțin relaxați, ținând cont de istoricul nostru aici pe Giulești.

Îmi povestea un prieten aici, nu pot să-i dau numele, la ce salarii au și la ce bani se bagă, îmi pare că... uinii jucători își bat joc de club, așa mi se pare. Am o vârstă, pot să vorbesc despre lucrurile astea, dar nu îmi plac. Superficiali, așa, din punctul meu de vedere... dar pe noi ne-a ajutat acest lucru.

Vă dați seama că nu mi-a picat bine. Nu am 20 de ani. Am venit direct la vestiar, nu am salutat pe nimeni... orice jucător la vârsta mea făcea la fel și cred că nu are nimeni de ce să fie supărat pe mine. E decizia antrenorului și trebuie să o respect, indiferent că vreau sau că nu vreau. Vedem ce se va întâmpla pe viitor. Nu am avut timp să discut cu dânsul, pentru că a mers să-l salute pe domnul Costel Gâlcă, pentru că așa e frumos.

Suntem toți alături de dânsul (n.r. - Mircea Lucescu), de familia dânsului, sperăm să se facă bine. Am auzit că e într-o stare destul de gravă din păcate”, a spus Dan Nistor la finalul meciului.