Victor Pițurcă este de părere că Andrei Coubiș va fi noul pilon al apărării naționalei României, având încredere că fundașul de 22 de ani va fi o piesă de bază mulți ani de acum înainte.

Fostul selecționer a analizat opțiunile pentru linia de fund a primei reprezentative, iar atenția sa s-a îndreptat către apărătorul legitimat la „U” Cluj. Coubiș este un fotbalist pe care „Piți” îl monitorizează încă din perioada junioratului, antrenorul fiind convins că fundașul posedă profilul necesar pentru a face performanță la cel mai înalt nivel.

„Îmi place foarte mult Coubiș. Îl urmăream de când era la AC Milan. Echipa națională se va baza mult timp pe serviciile lui. Are calitățile unui mare jucător”, a transmis Victor Pițurcă, potrivit DigiSport.

Soluție pe termen lung pentru defensiva tricoloră

Crescut în fotbalul italian, un mediu recunoscut pentru rigoarea tactică, fundașul iese în evidență prin capacitatea excelentă de poziționare și prin calmul la ieșirea cu mingea la picior. Evoluțiile sale constante din ultima perioadă i-au adus deja recunoașterea pe plan intern.

Actualul selecționer, Mircea Lucescu, a validat la rândul său forma sportivă a jucătorului, incluzându-l în lotul convocat pentru acțiunile primei reprezentative din această lună.