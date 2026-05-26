FCSB s-a calificat în finala barajului după ce a trecut dramatic de FC Botoșani, scor 4-3. Derby-ul se va disputa pe ”Arcul de Triumf”, în contextul în care Arena Națională a fost ocupată în această perioadă cu organizarea unor concerte.

Dinamo, favorită la pariuri în ”finala” cu FCSB

Cu trei zile înainte de meciul care va decide ultima echipă din România calificată în cupele europene, bookmakerii o dau favorită pe Dinamo pentru o victorie în fața rivalei. ”Câinii” lui Zeljko Kopic au o cotă de 2.50, în timp ce FCSB are 2.90 pentru un rezultat care ar salva, într-o oarecare măsură, sezonul.

Vineri vom afla ultima echipă calificată în cupele europene. Dinamo va primi vizita celor de la FCSB, pe 29 mai, de la ora 20:30. Marele derby va avea loc pe Stadionul Arcul de Triumf.

Miza va fi uriașă pentru ambele cluburi. Ultimul sezon în care Dinamo a participat în cupele europene a fost 2012/2013. Atunci, "Câinii" au jucat în play-off-ul UEFA Europa League, fiind eliminați de Metalist Harkiv cu scorul general de 1-4.

Cu cine ar putea juca Dinamo în Conference League. Posibile adversare foarte complicate

Printre cele mai puternice adversare pe care Dinamo le-ar putea întâlni în turul 2 preliminar din Conference League se numără Braga (Portugalia), Ajax (Olanda), FC Copenhaga (Danemarca), Gent (Belgia), Rapid Viena (Austria), Panathinaikos (Grecia), Ludogorets (Bulgaria), Rakow (Polonia), Partizan Belgrad (Serbia) sau FC Lugano (Elveția).

Totuși, Dinamo ar putea avea și un adversar mai accesibil, conform simulărilor făcute de Football Meets Data. FC Vaduz (Liechtenstein), Tobol (Kazahstan), Apollon Limassol (Cipru), Hibernian (Scoția), HB Torshavn (Insulele Feroe) sunt și ele posibile adversare pentru echipa lui Kopic.

Cu cine ar putea juca FCSB în Conference League. Formația roș-albastră poate fi cap de serie inclusiv în play-off

În schimb, FCSB are un coeficient excelent, care i-ar putea permite să fie cap de serie inclusiv în play-off-ul Conference League.

În turul 2 preliminar, cele mai puternice echipe din punct de vedere al coeficientului pe care FCSB le-ar putea întâlni sunt FK Panevezys (Lituania), Neftchi Baku (Azerbaidjan), Motherwell (Scoția), Dunajska Streda (Slovacia) sau IFK Goteborg (Suedia).

Pentru FCSB pot apărea variante și mai accesibile, cum ar fi Zimbru Chișinău (Republica Moldova), Shelbourne (Irlanda), KF Dukagjini (Kosovo), Valletta FC (Malta) sau Coleraine (Irlanda de Nord).