FCSB s-a calificat în finala barajului după ce a învins FC Botoșani, scor 4-3, după prelungiri. Pentru formația din play-out urmează un duel în manșă unică pe terenul lui Dinamo, iar câștigătoarea va lua startul în turul 2 preliminar din Conference League.

Cu cine ar putea juca Dinamo în Conference League. Posibile adversare foarte complicate

În cazul în care Dinamo va obține calificarea, misiunea se anunță una foarte complicată pentru echipa condusă de Zeljko Kopic. Din cauza coeficientului modest (5.050), "câinii" nu vor fi cap de serie nici măcar în turul 2 preliminar din Conference League, iar posibilele adversare se anunță complicate.

Printre cele mai puternice adversare pe care Dinamo le-ar putea întâlni în turul 2 preliminar din Conference League se numără Braga (Portugalia), Ajax (Olanda), FC Copenhaga (Danemarca), Gent (Belgia), Rapid Viena (Austria), Panathinaikos (Grecia), Ludogorets (Bulgaria), Rakow (Polonia), Partizan Belgrad (Serbia) sau FC Lugano (Elveția).

Totuși, Dinamo ar putea avea și un adversar mai accesibil, conform simulărilor făcute de Football Meets Data. FC Vaduz (Liechtenstein), Tobol (Kazahstan), Apollon Limassol (Cipru), Hibernian (Scoția), HB Torshavn (Insulele Feroe) sunt și ele posibile adversare pentru echipa lui Kopic.

Cu cine ar putea juca FCSB în Conference League. Formația roș-albastră poate fi cap de serie inclusiv în play-off

În schimb, FCSB are un coeficient excelent, care i-ar putea permite să fie cap de serie inclusiv în play-off-ul Conference League.

În turul 2 preliminar, cele mai puternice echipe din punct de vedere al coeficientului pe care FCSB le-ar putea întâlni sunt FK Panevezys (Lituania), Neftchi Baku (Azerbaidjan), Motherwell (Scoția), Dunajska Streda (Slovacia) sau IFK Goteborg (Suedia).

Pentru FCSB pot apărea variante și mai accesibile, cum ar fi Zimbru Chișinău (Republica Moldova), Shelbourne (Irlanda), KF Dukagjini (Kosovo), Valletta FC (Malta) sau Coleraine (Irlanda de Nord).

Lista posibilelor adversare va fi definitivată în următoarele zile, când se vor încheia toate campionatele din Europa.

Programul din Conference League, sezonul 2026/2027

CFR Cluj și Dinamo/FCSB își vor afla adversarele din turul 2 preliminar Conference League la tragerea la sorți programată pe 17 iunie. Meciurile din această fază se vor disputa pe 23 iulie (turul) și 30 iulie (returul).

Tragerea la sorți pentru turul 3 preliminar va fi efectuată înaintea meciurilor din turul 2, pe 20 iulie, partidele urmând să se dispute pe 6 și 13 august.

Play-off-ul Conference League este programat pe 20 și 27 august, în timp ce duelurile din faza principală vor avea loc în intervalul octombrie - decembrie.

Finala Conference League din 2027 va avea loc la Istanbul, pe Beșiktaș Stadium, la data de 2 iunie.