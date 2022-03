Cota lui Florin Tănase, în scădere! Cât ar urma să ceară Gigi Becali la vară: "O să vezi!"

La finalul partidei cu FC Voluntari, scor 1-0, Tănase s-a arătat nemulțumit de anumite critici ale patronului Gigi Becali la adresa colegilor săi și a susținut că nu a simulat la faza în care a cerut penalty.

Ionel Dănciulescu, despre Florin Tănase: "În perioada următoare de transferuri va scădea la 2 milioane, 1,5 milioane"

Ionel Dănciulescu a analizat discursul lui Florin Tănase de după meciul cu FC Voluntari și este de părere că și ratarea transferului în străinătate joacă un rol important în forma traversată de atacant.

Legenda lui Dinamo crede că Gigi Becali îi va scădea prețul lui Tănase începând din această vară, având în vedere că niciun club nu a făcut pași concreți pentru achitarea clauzei de reziliere în valoare de 3 milioane de euro, iar salariul său este unul foarte mare pentru nivelul României.

"Sunt convins că vor încerca să facă tot ceea ce depinde de ei pentru a reuși, dar e complicat. Chiar dacă tu verbal spui lucrul acesta, în subconștientul realizezi că e destul de complicat să se întâmple lucrul acesta. Plus că mai sunt lucrurile acestea legate de penalty-ul nedat la el, că se vorbește în presă că ar fi omul de legătură al patronului. Sunt multe lucruri, da, și transferul.

Ok, nu s-a realizat, dar are un salariu destul de bun pentru România. Probabil, dacă va veni o ofertă, cu siguranță i se va da drumul, mai ales că are un salariu destul de mare. Și patronul va mai lăsa din bani pentru că nu-și va mai dori să-i dea 30.000 de euro pe lună. În perioada următoare de transferuri va scădea la 2 milioane, 1,5 milioane, până când o să plece, o să vezi", a spus Ionel Dănciulescu, la Digisport.

Florin Tănase a marcat 11 goluri în cele 26 de partide disputate în acest sezon. În ultimele șapte meciuri, jucătorul format la Academia Hagi a înscris de doar două ori, în partida cu ultima clasată Academica Clinceni, scor 3-0.