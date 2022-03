„Ți se pune o astfel de etichetă!” Tănase, exploziv după meciul cu FC Voluntari: „Dacă spui asta înseamnă că nu te duce prea mult mintea!” 

Golul victoriei a fost marcat de Octavian Popescu în prelungirile partidei, deblocând astfel seria de trei meciuri consecutive fără victorie. Pentru partida de pe Arena Națională antrenorul roș-albaștrilor a recuperat mai mulți jucători importanți după gripa care le-a dat bătăi de cap.

Una dintre revenirile de marcă este aceea a lui Florin Tănase, care a lipsit de la meciul cu FC Argeș, 0-1, din cauza gripei. Căpitanul a revenit pe teren, însă prestația sa nu a fost una dintre cele mai bune.

Florin Tănase, reacție explozivă la finalul meciului cu FC Voluntari

Florin Tănase a vorbit despre importanța victoriei obținute, dar și despre momentul în care a primit cartonașul galben după ce a căzut în careu. Arbitrul a considerat că a simulat, iar fotbalistul s-a arătat deranjat de 'eticheta' primită, punctând că astfel de gesturi le-ar fi făcut în tinerețe.

„Este importantă victoria, aveam nevoie să ne recăpătăm încrederea, moralul nu era așa bun, suntem fericiți că am câștigat. Nu s-a mărit distanța încă o dată, încercăm să luăm fiecare meci, să câștigăm și să ne apropiem.

În seara asta cred că am avut ceva ocazii de a marca, au avut și ei două ocazii imense, dar am dominat, părerea mea, puteam să marcăm mai multe goluri, dar suntem fericiți că am câștigat. Sperăm că sunt bucuroși suporterii.

Din ce mi s-a spus a fost penalty, în orice caz, nu a fost simulare. Oricum, nu e primul galben pe care îl iau greșit, dacă stăm să scoatem toate fazele, după vorbește lumea: 'Că simulează, simulează..'

Normal că te deranjează, dacă încerc să obțin un fault, de fapt încercam înainte să obțin un fault, când eram mai tânăr, și după ți se pune o etichetă așa, să vorbești, să te afli în treabă, înseamnă că nu te duce prea mult mintea. Nu sunt 100%, dar am vrut să joc în seara aceasta, să îmi ajut echipa, am timp să îmi revin până la meciul următor”, a declarat Florin Tănase la finalul meciului.

În urma rezultatului de pe Arena Națională, FCSB încheie sezonul regulat pe locul 2, cu 62 de puncte obținute în 30 de etape, la 14 puncte distanță de liderul CFR Cluj. În play-off, punctele se vor înjumătăți, astfel că distanța dintre cele două echipe va fi de 7 puncte.