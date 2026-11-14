România - Polonia e un meci așteptat și de Iosif Rotariu, acum oficial la Poli Timișoara, echipă din eșalonul secund. Fost cu Hagi la Steaua și la națională, Iosif Rotariu a vorbit sâmbătă dimineață, la VOYO SPORT LIVE, despre ce îi așteaptă pe tricolori în meciul cu selecționata lui Robert Lewandowski.

Iosif Rotariu, care a jucat fotbal la cel mai înalt nivel până la 38 de ani, a discutat și despre Lewa, atacant care la 38 de ani evoluează de nota 10 pentru reprezentativa lui Jan Urban.

"Lumea e sceptică după ce a văzut primele meciuri. Sper să avem un rezultat pozitiv, dar va fi greu. Alături de Drăgușin cine va fi în linia defensivă? Gică știe cel mai bine, are și antrenori secuzni, eu aș vedea Rațiu - Drăgușin - Coubiș - Bancu în linia de apărare.

E Bîrligea unicul care-l poate suplini pe Louis Munteanu, e într-o formă foarte bună. Florinel Coman? Nu cred că va fi vârf Florinel. Am experiență mare la juniori... Florinel înscria 30 de goluri la juniori (din această poziție), dar nu-l văd în acest rol la naționala mare", a declarat Rotariu la VOYO SPORT LIVE. Vezi toată intervenția în clipul de mai sus!