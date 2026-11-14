VIDEO EXCLUSIV România - Polonia | Iosif Rotariu, declarații tari la VOYO SPORT LIVE. Ce anticipează că se va întâmpla în meciul de pe Arena Națională, din Nations League

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Alexandru Hațieganu
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Iosif Rotariu a vorbit despre România - Polonia.

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Romania - PoloniaIosif RotariuNations LeagueArena NationalaGheorghe Hagi
Din articol

VEZI INTERVIUL CU ROTARIU ÎN CLIPUL DE MAI SUS

România - Polonia e un meci așteptat și de Iosif Rotariu, acum oficial la Poli Timișoara, echipă din eșalonul secund. Fost cu Hagi la Steaua și la națională, Iosif Rotariu a vorbit sâmbătă dimineață, la VOYO SPORT LIVE, despre ce îi așteaptă pe tricolori în meciul cu selecționata lui Robert Lewandowski.

Iosif Rotariu, care a jucat fotbal la cel mai înalt nivel până la 38 de ani, a discutat și despre Lewa, atacant care la 38 de ani evoluează de nota 10 pentru reprezentativa lui Jan Urban.

"Lumea e sceptică după ce a văzut primele meciuri. Sper să avem un rezultat pozitiv, dar va fi greu. Alături de Drăgușin cine va fi în linia defensivă? Gică știe cel mai bine, are și antrenori secuzni, eu aș vedea Rațiu - Drăgușin - Coubiș - Bancu în linia de apărare.

E Bîrligea unicul care-l poate suplini pe Louis Munteanu, e într-o formă foarte bună. Florinel Coman? Nu cred că va fi vârf Florinel. Am experiență mare la juniori... Florinel înscria 30 de goluri la juniori (din această poziție), dar nu-l văd în acest rol la naționala mare", a declarat Rotariu la VOYO SPORT LIVE. Vezi toată intervenția în clipul de mai sus!

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Iosif Rotariu / Foto: Sport.ro.
Iosif Rotariu, o legendă a Stelei București / Foto: Sport Pictures.
Iosif Rotariu / Foto: Sport Pictures.
Iosif Rotariu, o legendă a Stelei București / Foto: Sport Pictures.
Foto: Sport.ro.
Iosif Rotariu / Foto: Sport.ro.
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România - Polonia

Naționala României dispută azi, 14 noiembrie, de la 21:45, pe Arena Națională, al cincilea meci din grupa de Liga Națiunilor.

Tricolorii primesc vizita selecționatei Poloniei care, în tur, profitând și de omul în plus, au câștigat categoric, scor 6-0. Pentru revanșa din această seară, selecționerul Gheorghe Hagi va miza pe următorul lot format din 23 de jucători:

Portari: 1. Târnovanu, 12. Hindrich, 16. L. Popescu

Fundași: 2. Rațiu, 3. Drăgușin, 4. Coubiș, 5. Ghiță, 11. Bancu, 13. M. Ilie, 15. Eissat, 17. Screciu, 23. Strata

Mijlocași: 6. T. Băluță, 8. Cicâldău, 18. Cîrjan, 19. Corbu, 22. V. Dragomir

Atacanți: 7. Coman, 9. Bîrligea, 10. Hagi, 14. I. Stoica, 20. Man, 21. Moruțan

România - Polonia, pe Arena Națională, în Nations League, de la 21:45

"România încă este în căutarea primelor puncte în grupa din Liga B a UEFA Nations League. Clasamentul în acest moment arată astfel: 1. Suedia 10p (7-3), 2. Bosnia-Herțegovina 8p (6-3), 3. Polonia 4p (7-4), 4. România 0p (3-13).

Suporterii tricolori demonstrează încă o dată că sunt alături de echipa națională chiar și în momentele dificile. Sunt deja peste 45.000 de bilete procesate pentru jocul din această seară", a scris FRF.

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