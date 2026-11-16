EXCLUSIV Bogdan Lobonț, val de laude în direct la VOYO SPORT LIVE: „Sunt fanul lui numărul unu!”

Bogdan Lobonț, val de laude în direct la VOYO SPORT LIVE: „Sunt fanul lui numărul unu!” Fotbal extern
SPORT.RO
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Bogdan Lobonț (48 de ani) a fost invitat la meciul legendelor dintre Ajax și Barcelona. 

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Fostul portar al naționalei României a intrat pe teren în repriza secundă, în locul lui Edwin van der Sar, în fața a peste 50.000 de spectatori prezenți pe Johan Cruyff Arena. Partida s-a încheiat cu victoria catalanilor, scor 7-4.

La o zi după eveniment, Lobonț a intrat prin telefon în direct la VOYO SPORT LIVE. În dialogul cu moderatorul Andrei Grecu, fostul goalkeeper a fost întrebat dacă și Cristi Chivu, actualul antrenor al lui Inter, a primit invitația de a participa la eveniment.

Lobonț a confirmat că tehnicianul român a fost invitat, însă nu a putut ajunge la Amsterdam, întrucât trebuia să fie premiat cu „Panchina d’Oro”. Cu această ocazie, fostul portar l-a felicitat pentru distincția primită.

„Din câte știu eu, da. Din câte știu eu, da, dar nu a putut să ajungă și acum știu de ce nu a putut să ajungă. Pe această cale, țin să îl felicit pentru Panchina d'Oro și sunt în continuare, per sempre, fanul lui numărul unu”, a spus Bogdan Lobonț la VOYO SPORT LIVE.

Cristi Chivu a câștigat Panchina d’Oro

Cristi Chivu a fost recompensat cu trofeul „Panchina d’Oro”, distincție acordată de Federația Italiană de Fotbal celui mai bun antrenor din sezonul 2025/2026. Premiul a venit după un sezon în care tehnicianul român a cucerit eventul alături de Inter Milano.

Ceremonia de premiere a avut loc luni, la Coverciano. Inter ocupă în prezent locul secund în Serie A, la un punct în spatele liderului Lazio. Următorul meci al formației lui Chivu este programat duminică, în deplasare, cu Atalanta, de la ora 21:45.

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