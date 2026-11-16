Fostul portar al naționalei României a intrat pe teren în repriza secundă, în locul lui Edwin van der Sar, în fața a peste 50.000 de spectatori prezenți pe Johan Cruyff Arena. Partida s-a încheiat cu victoria catalanilor, scor 7-4.

La o zi după eveniment, Lobonț a intrat prin telefon în direct la VOYO SPORT LIVE. În dialogul cu moderatorul Andrei Grecu, fostul goalkeeper a fost întrebat dacă și Cristi Chivu, actualul antrenor al lui Inter, a primit invitația de a participa la eveniment.

Lobonț a confirmat că tehnicianul român a fost invitat, însă nu a putut ajunge la Amsterdam, întrucât trebuia să fie premiat cu „Panchina d’Oro”. Cu această ocazie, fostul portar l-a felicitat pentru distincția primită.

„Din câte știu eu, da. Din câte știu eu, da, dar nu a putut să ajungă și acum știu de ce nu a putut să ajungă. Pe această cale, țin să îl felicit pentru Panchina d'Oro și sunt în continuare, per sempre, fanul lui numărul unu”, a spus Bogdan Lobonț la VOYO SPORT LIVE.

Cristi Chivu a câștigat Panchina d’Oro

Cristi Chivu a fost recompensat cu trofeul „Panchina d’Oro”, distincție acordată de Federația Italiană de Fotbal celui mai bun antrenor din sezonul 2025/2026. Premiul a venit după un sezon în care tehnicianul român a cucerit eventul alături de Inter Milano.