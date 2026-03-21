Marian Iancu face praf banca și conducerea Rapidului după eșecul cu CFR: „Nu mai poți, domnule Gâlcă!”

Marian Iancu a reacționat pe rețelele de socializare, unde a pus la îndoială strategia conducerii din Giulești, dar și deciziile antrenorului principal. Fostul oficial a transmis un mesaj amplu în care a evidențiat problemele echipei.

„Rapid poate locul patru. Restul este de câștig. Avem deja două certitudini: Craiova și CFR Cluj sunt peste giuleșteni. Urmează U Cluj cu care au avut ceva mari probleme în ultimul timp. Dacă învinge Argeșul vine în Giulești etapa viitoare cu un moral puternic, timp în care Rapid suferă după eșecul cu CFR Cluj. Deci Rapid cu U Cluj meci de locul trei. Meci examen. Cine să-i înțeleagă pe rapidiști?!

Cu Șucu senior la butoane impunându-l în echipă pe rezerva Moruțan și cu Șucu jr. pe bancă, și locul trei este un obiectiv bun de atins. Nu mai poți, domnule Gâlcă, să joci la fel fiecare meci. Schimbă ceva?! Implică-te?! Norocul Rapidului se numește depresia de la Dinamo și posibila oboseală a băieților lui Coman de la FC Argeș. Doamne ferește de o rușine cu ei în meciurile directe. Nu zic că nu se poate întâmpla.

Întâi vedem ce se întâmplă între FC Argeș și U Cluj?! Eu cred că va învinge Clujul, dar îmi doresc egalul. Să fie!!”, a scris Marian Iancu pe contul său de Facebook.

În urma acestui rezultat, CFR Cluj este a patra, cu 30 de puncte, în timp ce Rapid ratează revenirea pe prima poziţie, rămânând cu 31 de puncte, pe locul secund, la două lungimi de lider, Universitatea Craiova.