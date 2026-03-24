Obiectivul european dictează viitorul antrenorului. Echipa alb-vișinie luptă în prezent pentru o clasare pe un loc care să asigure prezența în viitoarea ediție a cupelor europene. După primele două etape din play-off, Rapid se află pe poziția a treia în Superliga, cu 31 de puncte, la două lungimi în spatele liderului U Cluj. Atingerea acestui obiectiv îi va asigura tehnicianului de pe banca giuleștenilor rămânerea în funcției.

„Costel Gâlcă are contract până la finalul sezonului, dar se prelungeşte automat dacă îşi îndeplineşte obiectivul: calificarea în cupele europene. Ţine de părţi, că dacă părţile sunt mulţumite, chiar dacă ratează obiectivul, se poate prelungi”, a transmis Victor Angelescu, la PrimaSport.

Analiza eșecului din Gruia

Discuțiile despre situația contractuală a antrenorului au apărut după ce Rapid a cedat în deplasarea din Gruia, scor 0-1, în fața celor de la CFR Cluj.

„Jocul a dus la faptul că am pierdut meciul. Nu a fost un meci bun, mai ales în prima repriză, în care CFR a jucat mai bine. După prima lor ocazie mi s-a părut că au jucat mai bine, iar noi am făcut un meci slab. Să fim corecţi, că au meritat victoria. Orice punct e important, iar din acest lucru trebuie să învăţăm. CFR e puternică, toate echipele sunt apropiate ca valoare. Contează cum intri, mentalitatea, ziua meciului, cum te motivezi pentru meci şi cum abordezi tactic meciul. Cei de la CFR au ştiut mai bine ce şi-au dorit, şi-au făcut un plan”, a precizat acționarul minoritar.