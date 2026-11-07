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Venirea lui Laurențiu Reghecampf a stârnit un entuziasm uriaș în jurul FCSB. Deși „Reghe” a debutat cu trei victorii pe bancă, forma echipei a scăzut semnificativ, formația roș-albastră ajungând la a 3-a înfrângere consecutivă.

Denis Drăguș, debusolat după a 3-a înfrângere la rând

0-1 cu Gloria Bistrița, 0-1 cu U Cluj și 0-1 cu Corvinul sunt rezultatele înregistrate de FCSB în ultimele dueluri. În partida cu Corvinul, elevii lui Laurențiu Reghecampf au dominat autoritar, însă nu a fost suficient pentru ca punctele să rămână în Capitală.

Unicul gol al înfruntării a fost înscris de către Fabry, în minutul 41. Jucătorul Corvinului a profitat de un spațiu în fața careului și l-a executat pe Ștefan Târnovanu cu un șut puternic.

În al doilea act, FCSB a fost periculoasă în mai multe rânduri prin Drăguș, însă atacantul nu a reușit să îl învingă pe portarul Corvinului, Frânculescu.

La scurt timp după fluierul final, Denis Drăguș, cel mai periculos om al roș-albaștrilor, s-a arătat extrem de dezamăgit de rezultatul final. Atacantul speră că pauza competițională va da un suflu noi echipei, iar mai apoi FCSB va reuși să lege, din nou, victorii.

„Luăm din nou gol la primul șut pe poartă. Ei se închid și încercăm fără succes să marcăm. Avem 11 șuturi pe poartă, 21 spre poartă. E un moment mai complicat, trebuie să ridicăm capul. Nu avem altă variantă, trebuie să mergem înainte! Trebuie să trecem peste, nu trebuie să ne plângem de milă.

Trebuie să vedem cum putem înscrie mai mult, e deja al treilea meci fără gol. Așa e fotbalul, trebuie să profităm de această pauză și să ne pregătim bine.

E o mândrie și onoare că am fost căpitan. Era cu atât mai frumos dacă câștigam. Am încercat să venim cu mingi din mai multe poziții, să îi surprindem și să atacăm prin toate modurile. În această seară nu am reușit. Toate echipele vor să câștige contra noastră, trebuie să ne obișnuim și să învățăm din asta.

Chiar dacă am pierdut și la U Cluj... Problema e că nu am marcat, dar ca joc am arătat bine. Cu Rapid am arătat bine, au intrat ocaziile. Cred că e și o chestie mentală când primim gol! Sezonul e lung, trebuie să învățăm să trecem peste asta.

Vom reuși cu siguranță să trecem peste acest moment! E bine că a venit pauza și avem timp să lucrăm. Am încredere că nu se va mai repeta același lucru în meciul viitor”, a declarat Denis Drăguș, potrivit Prima Sport.