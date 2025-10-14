Tricolorii lui Mircea Lucescu păstrează șansele de calificare directă la Campionatul Mondial din 2026, dar pentru asta au nevoie de victorii cu Bosnia și San Marino, plus un pas greșit al Austriei.



Gabi Balint vede o schimbare la națională: „Va fi titular cu Bosnia”



Fostul internațional Gab Balint a remarcat prestația solidă a lui Chipciu, titular surpriză pe postul de fundaș stânga, dar crede că Nicușor Bancu va reveni în echipă în următorul meci.



„Chipciu a făcut un meci foarte bun, deși nu e fundaș stânga de meserie. Totuși, cred că Bancu va fi titular cu Bosnia. Va conta și forma de la club, dar Bancu e omul de bază pe acel post”, a spus Balint, citat de GSP.



România va juca pe 15 noiembrie în deplasare cu Bosnia, iar pe 18 noiembrie va închide grupa cu San Marino.

România, salt în clasamentul FIFA!

Naționala României urcă 6 locuri în clasamentul FIFA, după cele două succese din luna octombrie, 2-1 cu Republica Moldova și 1-0 cu Austria. „Tricolorii” revin, astfel, în Top 50 mondial, pe poziția 45.

Este cea mai bună clasare din ultimele luni pentru echipa lui Edi Iordănescu, care a fost în septembrie pe locul 51.

România va încheia campania de calificare la Mondialul din 2026 în noiembrie, cu două partide decisive: Bosnia (15 noiembrie, deplasare) și San Marino (18 noiembrie, acasă).

România, încă în lupta pentru baraj

După victoria dramatică din meciul cu Austria, decisă de golul lui Virgil Ghiță în minutul 90+5, „tricolorii” păstrează șanse reale la locul secund din grupă, care duce la baraj.

România are acum 10 puncte, în spatele Austriei (16) și Bosniei (13). Calificarea directă este încă posibilă, dar depinde de un scenariu aproape perfect: România să câștige ambele partide, iar Austria să piardă cu Cipru și Bosnia.

Chiar și fără locul 2, România are garantată prezența la baraj, datorită câștigării grupei din Liga Națiunilor.

Clasamentul actual din Grupa H: