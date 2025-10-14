FOTO EXCLUSIV Unde a fost văzut Louis Munteanu la două zile după victoria României cu Austria

Alexandru Hațieganu
LIVE pe Pro Arena și VOYO de la ora 19:00, naționala de tineret a României joacă împotriva Ciprului în preliminariile EURO U-21.

Tricolorii revin la meciurile din grupa de calificare, după amicalul disputat pe 10 octombrie, la Arad, în compania Serbiei, pierdut de băieții lui Costin Curelea cu 0-1.

În lotul de tineret a fost cooptat pentru meciul cu Cipru și Kevin Ciubotaru, care recent a debutat la naționala mare a lui Mircea Lucescu.

Unde a fost văzut Louis Munteanu, înaintea meciului lui CFR Cluj 

Louis Munteanu este prezent pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu” din Cluj-Napoca.

Jucătorul de 23 de ani a fost selecționat de Mircea Lucescu la naționala mare și a jucat 58 de minute cu Moldova și 3 minute cu Austria în ultimele meciuri ale României.

Revenit la Cluj pentru partida cu Csikszereda din campionat, atacantul lui CFR Cluj s-a dus să urmărească meciul României U21 cu Cipru.

Echipele de start:

  • România U21: Lefter - Strata, M. Duțu, Pașcalău, Ciubotaru - Boțogan, Vulturar, Mihai - Musi, Burnete, Trică 
  • Rezerve: Răfăilă, Țuțu, Ș. Duțu, Tudose, Radaslavescu, Pop, Szimionaș, Vermeșan, Biliboc 


  • Cipru U21: Kyriakou - Zinonos, Viktoros, Venizelou, Djiama - Angelopoulos - Pattichis, Athanasiou, Vrontis - Neophytou, Georgiou
  • Rezerve: Stylianou, Papastylianou, Andreou, Yiannacou, S. Solomou, Christodoulou, Theodosiou, Panteli, D. Solomou
