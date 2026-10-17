SuperLiga avansează cu pași repezi, iar etapa a 12-a a adus în prim-plan duelul dintre Rapid și Corvinul. După o primă repriză foarte echilibrată, diferența s-a făcut în actul secund.

Florin Maxim, avertisment pentru jucătorul „de națională” după 0-2 în Giulești

Golurile partidei au fost înscrise de Alex Dobre. Primul a fost realizat de la 11 metri, după un fault dur asupra lui Onea. Același Onea a centrat și la a doua reușită, când Dobre a reluat excelent din drop și l-a învins pe Sandu.

La scurt timp după fluierul final, Florin Maxim s-a arătat dezamăgit, în condițiile în care a simțit că echipa sa putea obține mai mult. Întrebat dacă obiectivul este clasarea în top 3, tehnicianul nu s-a ferit de cuvinte și a expus că asta discută zi de zi cu jucătorii.

Deși nu îi stă în fire, antrenorul a ținut să critice un jucător: Flavius Iacob. Florin Maxim a mărturisit că îl vede pe fundașul lateral la națională, însă dacă evoluțiile vor continua în aceeași manieră, inclusiv locul la Corvinul poate fi sub semnul întrebării.

„E greu să câștigi. Nu mi-a plăcut lipsa de reacție a noastră. Și după primul gol, dar și după al doilea. Am fost constrâns să fac niște schimbări. Ca joc, puteam înscrie în prima repriză dacă eram mai încrezători. Prima repriză, dacă eram mai atenți... Aveam trei mingi, puteam juca în spatele lor. Poate pe viitor vom fi mai lucizi.

Nu e niciun test! Nu poți să zici că e un test, a fost o greșeală la penalty. Dacă treceam de acea fază, cine știe ce se întâmpla. Eu zic că am făcut un joc bun, băieții merită toate laudele. Poate dacă înscriam... Poate intram în joc și era altceva. A fost bara și cele două șuturi ale lui Fabry. Asta e, mergem mai departe!

Nu cred că stadionul a contat așa mult. Eu nu prea am plan B, mă axez doar pe ce am de făcut. Mi s-a părut că am arătat bine în multe momente.

(n.r. - poate fi top 3 un obiectiv?) Eu asta vorbesc zi de zi cu ei, cred că Iacob poate juca la echipa națională. Dacă joacă cu această teamă, nu cred că ar putea juca nici în echipa noastră. Poate își vede de meciuri și va fi mult mai bine. Eu cred că putem visa și ne pregătim în sensul acesta”, a declarat Florin Maxim.