LPF confirma! Astra are sanse mari sa piarda la 'masa verde' meciul cu Craiova! Care este ultima zi in care s-ar putea juca partida

Meciul Astra - Craiova a fost amanat, dupa ce un jucator al echipei gazda a fost depistat pozitiv cu Covid-19.

Crepulja a fost testat pozitiv cu noul coronavirus, iar Astra are sanse mari sa piarda partida de pe teren propriu cu 0-3.

Lipsa datelor pentru o posibila reprogramare i-a determinat pe cei de la LPF sa recunoasca acest scenariu, iar Justin Stefan, secretarul general al LPF, spune ca ultima zi in care s-ar putea disputa meciul este sambata.

Momentant toti jucatorii echipei din Giurgiu au fost plasati in izolare pana luni si decizia apartine in totalitate celor de la DSP:

"Meciul a fost amanat, dupa ce un jucator de la Astra a fost testat pozitiv. Nu s-a luat in calcul retestarea, dupa ce DSP a anuntat ca jucatorul prezinta simptome specifice COVID-19. Asteptam sa vedem ce masuri va lua DSP Giurgiu. Se incepe o ancheta epidemiologica, in functie de ce vor decide, vedem ce avem de facut mai departe cu acest joc.

Exista o anumita autonomie la nivelul DSP-urilor, si fiecare are un protocol dupa care trateaza aceste cazuri, la nivel judetean. Obiectivul nostru este acela de a continua sa jucam celelalte meciuri ramase de jucat in play-off.

Este un meci care conteaza pentru lupta la titlu. Nu stim daca se va putea proceda ca la Cluj. Totul depinde de DSP, probabil se vor sfatui cu colegii lor care au mai avut astfel de cazuri. Ramane de vazut ce decizie se va lua", a spus Justin Stefan pentru Antena Sport.

Justin Stefan: "Am vorbit cu reprezentantii clubului din Craiova pentru a formula o sesizare"

Secretarul general al LPF decizia ca Astra sa piarda la 'masa verde' poate fi luata doar de catre o instanta disciplinara, in urma unei plangeri.

"In cazul in care vor sta 5 zile in izolare, meciul nu se va putea disputa. Noi trebuie sa incheiem la data de 3 iulie si sa comunicam echipele. Se vehiculeaza varianta pierderii meciului cu 0-3. Acea decizie va putea fi luata doar de catre o instanta disciplinara si in urma unei plangeri.

Am vorbit cu reprezentantii clubului Universitatea Craiova si au in vedere sa formuleze o sesizare, o contestatie pentru a exista o decizie cu privire la acest joc, la nivelul instantelor disciplinare ale FRF", a mai spus Justin Stefan.