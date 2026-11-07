Cornel Dinu l-a făcut praf! Jucătorul de la Dinamo pe care l-a distrus

Cornel Dinu l-a făcut praf! Jucătorul de la Dinamo pe care l-a distrus Superliga Cornel Dinu, in spital din cauza unui dinamovist! Motivul pentru care Mister si-a facut inima rea:
SPORT.RO
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Cornel Dinu a analizat înfrângerea lui Dinamo din această rundă de Superliga.

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Înaintea meciului de la Mioveni, Dinamo pierduse un singur meci în Superliga, cu Petrolul în prima etapă, scor 0-1.

Câinii au pierdut în această etapă al doilea meci din campionat, din acest sezon, scor 1-2, cu FC Argeș.

A gafat decisiv în apărarea, iar Cornel Dinu nu l-a iertat

Fostul antrenor și jucător de la Dinamo a analizat înfrângerea de la Mioveni a „câinilor”, care pot pierde locul de lider la finalul acestei etape.

Cornel Dinu l-a făcut praf pe Nikita Stoinov, care a greșit la golul încasat de Dinamo în ultimele minute.

„Dinamo a părut mai puțin inspirată în ceea ce dovedise până acum. Și fac referire la imaginația unor combinații de finalizare care păreau premeditate, antrenate. Deși Dinamo a dominat în majoritatea timpului, a avut câteva ocazii mari, bara lui Karamoko, apoi șutul aceluiași jucător singur cu portarul. Cred că nu a mai avut claritatea în finalizare pe niște combinații jucate în spatele liniei adverse, în un-doi-uri sau pase pe culoar.

Au făcut două gafe și așa se pierd marile parcursuri, prin gafe, lucru este recunoscut în istoria fotbalului. Echipele care au o serie foarte bună de jocuri, cum a avut și Dinamo, când pierd, se înving singure. Asta s-a întâmplat și la Mioveni! Ăsta e și titlul: Dinamo s-a învins singură! Prin ezitarea lui Bellaarouch, care a ieșit târziu și era spațiul lui și nepermisa gafă a lui Stoinov, care s-a jucat cu o minge ce, în condițiile jocului de atunci și la scorul care era, trebuia repede clarificată.

A ales să dribleze, ceea ce este nepermis pentru un jucător care totuși nu are o experiență. Mi se pare că el este veriga mai slabă din defensivă. Aici fac referire la ce înseamnă reacție și joc unu la unu, unde are niște carențe și astea s-au văzut, mai ales când vrei să driblezi și să te dai tehnic în fața unui atacant care îți face presiune.

Stoinov s-a bazat pe un grad de siguranță care nu este acoperit nici prin experiență, nici prin calitatea execuțiilor de stăpânire a balonului sub presiune. Prin întârzierea respectivă, pur și simplu l-a invitat pe atacant să vină peste el, iar încercarea de a dribla în situația dată este mai mult decât sinucigașă”, a concluzionat Cornel Dinu, conform prosport.

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În urma acestei înfrângeri, Dinamo rămâne pe primul loc, dar poate pierde fotoliului de lider dacă Universitatea Craiova se va impune în fața lui CFR Cluj în această etapă.

De cealaltă parte, FC Argeș a urcat pe poziția a 11-a și are 15 puncte în 15 meciuri, în urma acestui succes obținut pe teren propriu.

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