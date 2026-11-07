Cornel Dinu l-a făcut praf! Jucătorul de la Dinamo pe care l-a distrus

Înaintea meciului de la Mioveni, Dinamo pierduse un singur meci în Superliga, cu Petrolul în prima etapă, scor 0-1.

Câinii au pierdut în această etapă al doilea meci din campionat, din acest sezon, scor 1-2, cu FC Argeș.

A gafat decisiv în apărarea, iar Cornel Dinu nu l-a iertat

Fostul antrenor și jucător de la Dinamo a analizat înfrângerea de la Mioveni a „câinilor”, care pot pierde locul de lider la finalul acestei etape.

Cornel Dinu l-a făcut praf pe Nikita Stoinov, care a greșit la golul încasat de Dinamo în ultimele minute.

„Dinamo a părut mai puțin inspirată în ceea ce dovedise până acum. Și fac referire la imaginația unor combinații de finalizare care păreau premeditate, antrenate. Deși Dinamo a dominat în majoritatea timpului, a avut câteva ocazii mari, bara lui Karamoko, apoi șutul aceluiași jucător singur cu portarul. Cred că nu a mai avut claritatea în finalizare pe niște combinații jucate în spatele liniei adverse, în un-doi-uri sau pase pe culoar.

Au făcut două gafe și așa se pierd marile parcursuri, prin gafe, lucru este recunoscut în istoria fotbalului. Echipele care au o serie foarte bună de jocuri, cum a avut și Dinamo, când pierd, se înving singure. Asta s-a întâmplat și la Mioveni! Ăsta e și titlul: Dinamo s-a învins singură! Prin ezitarea lui Bellaarouch, care a ieșit târziu și era spațiul lui și nepermisa gafă a lui Stoinov, care s-a jucat cu o minge ce, în condițiile jocului de atunci și la scorul care era, trebuia repede clarificată.

A ales să dribleze, ceea ce este nepermis pentru un jucător care totuși nu are o experiență. Mi se pare că el este veriga mai slabă din defensivă. Aici fac referire la ce înseamnă reacție și joc unu la unu, unde are niște carențe și astea s-au văzut, mai ales când vrei să driblezi și să te dai tehnic în fața unui atacant care îți face presiune.

Stoinov s-a bazat pe un grad de siguranță care nu este acoperit nici prin experiență, nici prin calitatea execuțiilor de stăpânire a balonului sub presiune. Prin întârzierea respectivă, pur și simplu l-a invitat pe atacant să vină peste el, iar încercarea de a dribla în situația dată este mai mult decât sinucigașă”, a concluzionat Cornel Dinu, conform prosport.