Spaniolii de la Marca nu cred în accidentarea lui Ionuț Radu după ce „tricolorul” a refuzat naționala

Presa din Spania privește cu scepticism motivul invocat de FRF pentru această absență și amintește de cifrele goalkeeper-ului din actuala stagiune. Sub comanda antrenorului Claudio Giraldez , românul a bifat toate minutele în cele 15 partide oficiale disputate de Celta Vigo în acest sezon și este singurul jucător din lot care nu a fost niciodată schimbat sau odihnit. „Problemele medicale nu l-au împiedicat pe Ionuţ Radu să joace toate meciurile la Celta” , au notat spaniolii.

Selecționerul Gică Hagi pregătește ultimele două partide din actuala ediție de Nations League , dar nu se va putea baza pe serviciile portarului de la Celta Vigo . Echipa națională a României urmează să întâlnească Polonia pe teren propriu, pe 14 noiembrie, și Bosnia în deplasare, pe 17 noiembrie.

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Explicațiile oficiale pentru absența lui Ionuț Radu

Federația Română de Fotbal a anunțat că Celta Vigo a trimis o înștiințare oficială după ce portarul a primit convocarea preliminară. Potrivit unui raport medical al grupării spaniole din 1 noiembrie 2026, jucătorul are o problemă mai veche la umărul drept și necesită repaus.

„Portarul legitimat la Celta Vigo va efectua un tratament medical pentru a-şi rezolva o problemă de sănătate mai veche. Ca urmare a convocării preliminare primite de Ionuţ Radu, clubul Celta Vigo a trimis o scrisoare către staff-ul medical al Echipei Naţionale prin care informează asupra stării de sănătate a jucătorului. Potrivit raportului transmis de departamentul medical al clubului spaniol în data de 1 noiembrie 2026, Ionuţ Radu se confruntă cu o afecţiune la umărul drept, cu modificări degenerative vechi, urmând să efectueze un tratament şi să respecte o perioadă strictă de repaus pentru recuperare”, a transmis FRF pe site-ul oficial.

Federația a mai menționat că fotbalistul a confirmat diagnosticul și își dorește să urmeze procedura de recuperare în această perioadă. „Ionuţ Radu confirmă situaţia medicală şi îşi doreşte să urmeze acest tratament pentru a-şi remedia problema medicală. Ca urmare a acestei situaţii, confirmate de Ionuţ Radu, portarul nu va face parte din lotul naţional la meciurile din această lună”, a mai transmis Federația.