Spaniolii de la Marca nu cred în accidentarea lui Ionuț Radu după ce „tricolorul” a refuzat naționala

Spaniolii de la Marca nu cred în accidentarea lui Ionuț Radu după ce „tricolorul” a refuzat naționala Stranieri
SPORT.RO
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Ionuț Radu a refuzat convocarea la naționala României acuzând o problemă medicală, însă jurnaliștii de la Marca pun la îndoială varianta accidentării.

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Ionut RaduCelta VigoGica Haginationala romaniei
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Selecționerul Gică Hagi pregătește ultimele două partide din actuala ediție de Nations League, dar nu se va putea baza pe serviciile portarului de la Celta Vigo. Echipa națională a României urmează să întâlnească Polonia pe teren propriu, pe 14 noiembrie, și Bosnia în deplasare, pe 17 noiembrie.

Presa din Spania privește cu scepticism motivul invocat de FRF pentru această absență și amintește de cifrele goalkeeper-ului din actuala stagiune. Sub comanda antrenorului Claudio Giraldez, românul a bifat toate minutele în cele 15 partide oficiale disputate de Celta Vigo în acest sezon și este singurul jucător din lot care nu a fost niciodată schimbat sau odihnit. „Problemele medicale nu l-au împiedicat pe Ionuţ Radu să joace toate meciurile la Celta”, au notat spaniolii.

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Explicațiile oficiale pentru absența lui Ionuț Radu

Federația Română de Fotbal a anunțat că Celta Vigo a trimis o înștiințare oficială după ce portarul a primit convocarea preliminară. Potrivit unui raport medical al grupării spaniole din 1 noiembrie 2026, jucătorul are o problemă mai veche la umărul drept și necesită repaus.

„Portarul legitimat la Celta Vigo va efectua un tratament medical pentru a-şi rezolva o problemă de sănătate mai veche. Ca urmare a convocării preliminare primite de Ionuţ Radu, clubul Celta Vigo a trimis o scrisoare către staff-ul medical al Echipei Naţionale prin care informează asupra stării de sănătate a jucătorului. Potrivit raportului transmis de departamentul medical al clubului spaniol în data de 1 noiembrie 2026, Ionuţ Radu se confruntă cu o afecţiune la umărul drept, cu modificări degenerative vechi, urmând să efectueze un tratament şi să respecte o perioadă strictă de repaus pentru recuperare”, a transmis FRF pe site-ul oficial.

Federația a mai menționat că fotbalistul a confirmat diagnosticul și își dorește să urmeze procedura de recuperare în această perioadă. „Ionuţ Radu confirmă situaţia medicală şi îşi doreşte să urmeze acest tratament pentru a-şi remedia problema medicală. Ca urmare a acestei situaţii, confirmate de Ionuţ Radu, portarul nu va face parte din lotul naţional la meciurile din această lună”, a mai transmis Federația.

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