Pe vremuri, când era la FCSB, golurile veneau pe bandă rulantă pentru Florinel Coman. Dovadă și faptul că, în ultimele sale două sezoane în România, starul roș-albaștrilor a avut... 26 de reușite. Doar în campionat!

Astăzi, la doi ani și jumătate după transferul său de peste șase milioane de dolari, la Al-Gharafa (Qatar), golurile înscrise de Coman sunt la fel ca.. ploaia în deșert. Și acesta e un motiv pentru care Florinel nu și-a câștigat niciodată locul cu adevărat, în formula de start, sub comanda portughezului Pedro Martins.

Coman a finalizat acțiunea algerianului Brahimi

În ultimele săptămâni, totuși, Coman a început să primească mai multe minute într-o echipă prăbușită. Cu doar 3 victorii în cele 13 partide disputate, în acest sezon! În această seară, Florinel a fost inclus, în primul 11, pentru a treia oară, în ultimele patru partide jucate de Al-Gharafa. Ceea ce explică și convocarea lui Coman, în lotul selecționerului Gheorghe Hagi (61 de ani) pentru ultimele două etape din Nations League.

Impulsionat și de revenirea sa printre tricolori, Florinel Coman a deschis scorul, în meciul Al-Gharafa – Al-Duhail din etapa a 9-a a campionatului. În minutul 23, după o acțiune personală a algerianului Yacine Brahimi, internaționalul român a îndeplinit o formalitate, marcând din mijlocul careului. A fost doar al doilea gol pentru Florinel Coman, în acest sezon, în cele 12 apariții pe care le-a avut, la Al-Gharafa.

Până la pauză, scorul din meciul Al-Gharafa – Al-Duhail a devenit 1-1, după ce Piatek a înscris pentru trupa pregătită de Djamel Belmadi.