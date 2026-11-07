Fără dubii! Cum a numit-o Moruțan pe Farul, după 1-1 la Ovidiu

SuperLiga avansează cu pași repezi, iar în acest weekend se va încheia turul campionatului regulat. Rapid a întâlnit-o pe Farul în deplasare, la Ovidiu.

Cum a numit-o Moruțan pe Farul, după 1-1 la Ovidiu

Scorul a fost deschis de către Bubanja, în minutul 32, ca Tănasă să restabilească egalitatea și să stabilească totodată scorul final în minutul 53, după ce l-a învins pe Aioani cu un șut imparabil.

La scurt timp după fluierul final, Olimpiu Moruțan a expus că nu este mulțumit de rezultatul final. Motivul? Echipa sa a evoluat foarte bine în primele 45 de minute.

Totuși, mijlocașul a ținut să scoată în evidență că Farul are o echipă foarte bun. Moruțan a fost inclus de Gică Hagi în lista pentru meciurile din luna noiembrie a echipei naționale, iar acesta a transmis că este nerăbdător ca partidele să înceapă.

„Nu suntem mulțumiți cu rezultatul, pentru că în prima repriză am jucat bine, apoi mai moale. Nu cred că am mai intrat la fel de montați, ei au venit peste noi.

Farul e o echipă foarte bună. Ca echipă, am făcut ce a trebuit în prima repriză, apoi nu. Suntem mulțumiți de turul de campionat, putea să fie și mai bine, dar sper să învățăm din greșeli.

Sunt foarte fericit de convocarea la națională. Vrem să dăm totul cu Polonia și Bosnia, ne dorim să câștigăm. Mergem cu ambiție să scoatem șase puncte”, a declarat Olimpiu Moruțan, după 1-1 cu Farul, potrivit Digi Sport.