Contra, la un pas de o noua lovitura! Dinamo aduce un jucator care a evoluat pentru Barcelona in Champions League!

Dinamo continua transferurile pe filiera spaniola si Cosmin Contra este gata sa primeasca un fost jucator al Barcelonei.

Dupa ce l-au prezentat pe Borja Valle (28 de ani), mijlocas care a evoluat in La Liga cu Deportivo La Coruna, Dinamo este gata sa anunte inca un super transfer.

"Cainii" pregatesc transferul lui Juan Camara (26 de ani), un mijlocas stanga trecut pe la Barcelona. Camara are doua meciuri jucate pentru echipa mare a catalanilor, reusind sa isi marcheze debutul intr-un meci de Champions League, in care Barcelona remiza pe terenul lui Bayer Leverkusen, scor 1-1.

Mijlocasul a prins mai multe minute pentru echipa secunda a catalanilor, pentru care a reusit sa inscrie 12 goluri in 61 de aparitii.

In ultimul sezon, Camara a evoluat pentru Jagiellonia, in Polonia, unde a reusit sa inscrie 3 goluri si sa ofere 2 pase decisive in 29 de meciuri. Spaniolul urmeaza sa se desparta de Jagiellonia si ar putea sa ajunga la Dinamo din postura de jucator liber de contract, anunta Gazeta. Fotbalistul apartine firmei de impresariat 'Media Base Sports', firma detinuta de Pere Guardiola, un prieten apropiat al lui Pablo Cortaceru, noul patron de la Dinamo.

400.000 de euro este cota de piata a lui Juan Camara, potrivit Transfermarkt. In cariera a mai evoluat la Girona, Reus Deportiu, Miedz Legnica si Jagiellonia.

Vlad Achim, Adam Nemec, Janusz Gol, Isma Lopez, Alexander Gonzalez si Borja Valle sunt transferurile realizate de 'caini' pana acum.

Tweet Dinamo Barcelona Citeste si: