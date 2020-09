"Am prevestit pe banca golul de 1-1!" Radoi, in depresie dupa ce a fost egalat de Irlanda de Nord! Ce spune de meciul facut de Alibec

Radoi a simtit ca vine golul de 1-1 in finalul meciului cu Irlanda de Nord.

La conferinta de presa de dupa joc, Radoi a recunoscut ca a avut emotii mari inaintea partidei. Selectionerul a vorbit despre erorile care au dus la golul de 1-1, despre ocaziile ratate, dar si despre evolutia consistenta a lui Denis Alibec.

"Nu cred ca putem vorbi de un rezultat echitabil. Debutul n-a fost foarte greu, a fost emotionant. Nu cred ca ar trebui sa invocam ghinionul la nesfarsit. Ne-am relaxat cand au ramas ei in 10. Cand am vazut ca lucrurile sunt de partea noastra, probabil am fost relaxati.

Putem recupera punctele in Austria. Nu am ce sa le reprosez jucatorilor din punct de vedere tactic, a fost o neatentie la marcaj. Schimbarile n-au fost gandite dinainte, a trebuit sa ne orientam rapid, Cicaldau si Hanca nu mai puteau juca. Mi s-a parut si mie, poate, ca Nedelcearu a ezitat la gol, dar trebuie sa vad reluarea.

Nu e usor sa conduci pe tabela, sa ai avantaj, sa vii dupa pandemie si sa para ca toate merg in directia buna, apoi sa ti se ia punctele. Responsabilitatea rezultatului e doar a staff-ului. Ma bucur ca am ajuns in situatii de a marca, e important ca am ajuns acolo. Cred ca asta e drumul pe care trebuia sa mergem, sa incercam sa dam golul 2. Am prevestit pe banca golul de 1-1.

Sunt multumit de evolutia lui Alibec, de implicarea la antrenamente, de cum s-a integrat in grup. Mi-a placut ca s-a implicat", a spus Radoi la conferinta de presa de dupa meci.