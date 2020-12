Continua telenovela lui Radoi la Craiova! "400% a discutat cu oficialii clubului!" Cand ar putea renunta la nationala 

Telenovela preluarii de catre Mirel Radoi a Universitatii Craiova continua.

Florin Prunea s-a declarat convins de faptul ca selectionerul echipei nationale a Romaniei va ajunge pana la urma la Craiova, desi a anuntat ca va continua pe banca "tricolorilor".

Fostul portar este de parere ca Mirel Radoi se va razgandi si isi va anunta noua decizie dupa tragerea la sorti a grupelor din preliminariile Campionatului Mondial din 2022.

"Cred in continuare ca Radoi va merge la Craiova, stati sa vedem tragerea la sorti pentru Mondial si mai vorbim. Nu e inchisa discutia. 400% au fost discutii intre Radoi si cei de la Craiova. Papura este omul de casa al Craiovei, patronul are incredere in el.

El are un cuvant de spus la orice transfer se face. Fiind angajat in permanenta, sunt si momente in care se apeleaza la el sa antreneze", a declarat Florin Prunea, potrivit Digi Sport.

Tragerea la sorti a grupelor pentru preliminariile Campionatul Mondial din Qatar este programata pe 7 decembrie, iar echipa nationala a Romaniei face parte din a doua urna valorica.