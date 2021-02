Continua razboiul LPF-FRF! Justin Stefan anunta ca a reclamat Federatia la FIFA! Motivul scandalului 

Justin Stefan, secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal, a anuntat ca se va adresa FIFA pentru rezolvarea conflictului dintre LPF si FRF.

Imprementarea sistemului VAR in Liga 1 este un subiect incins pentru oamenii din fotbal, iar LPF-ul spera sa rezolve aceasta problema cat mai repede. Insa, comunicarea cu FRF este inexistenta, iar solutia pentru aducerea sistemului de video-arbitraj in Liga 1 este blocata. "Dispozitiile Legii Sportului sunt clare si cheltuielile de formare a arbitrilor sunt de partea FRF. Vom anunta o noua persoana responsabila VAR din partea arbitrilor. Lucrurile se vor debloca, probabil, in zilele viitoare. Pentru ca nu ne place plimbarea asta continua, ne vom adresa la FIFA ca sa medieze aceasta taraganare a situatiei.

In momentul in care ne vom intilni cu presedintii de club vom prezenta toata documentatia si corespondenta pe acest subiect cu VAR-ul. Daca nu se va debloca situatia, toata lumea stie cine a fost de vina pentru acest lucru. E un razboi rece intre noi si FRF, trebuie stabilit insa cine este SUA si cine Uniunea Sovietica", s-a amuzat oficialul LPF.

Comisia Centrala a Arbitrilor a trimis o scrisoare catre LPF prin care cere suportarea costurilor pentru VAR, valorile fiind de 5-10 ori mai mari decat cele anuntate initial de Razvan Burleanu, pe care presedintele FRF anunta ca vor fi achitate de Federatie.

Oficialul LPF sustine ca tehnologia VAR este deja pregatita pentru a fi pusa la dispozitie instruirii arbitrilor romani, insa Federatia Romana de Fotbal a informat ca nu dispune de fondurile necesare acestui proces si a solicitat Ligii Profesioniste de Fotbal sa suporte costurile.