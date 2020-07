Incredibil ce oferte are golgheterul Ligii 1! Gabi Iancu rupe plasele in Liga 1, dar este dorit doar de echipe din vecini

Gabi Iancu este capitanul Viitorului si golgheterul primei divizii, cu 18 reusite.

"Sa vedeti pe ce bani pleaca Iancu! Cateva sute de mii de euro, ceea ce nu inseamna nimic. Vreau sa-l tin pe Iancu, sa-i dau 500-600.000 pe an, dar de unde sa-i dau? Pana nu vom avea bugete mari, nu vom putea fi competitivi. Vecinii nostri au inceput sa cumpere din jucatorii nostri. Noi intai trebuie sa putem sa ne batem cu cei din jurul nostru, apoi cu cei din Vest”, a declarat Hagi, dupa meciul cu Chindia, din acest weekend.

Sursele Sport.ro spun ca golgheterul Viitorului, care este unul dintre cei mai in forma jucatori din Liga 1, a fost urmarit atent in acest sezon de formatiile maghiare Ferencvaros si Fehervar, primele doua clasate din NB 1, dar si de Ludogoret si Levski Sofia, campioana si locul 4 din Bulgaria. De asemenea, Gabi Iancu s-ar afla pe listele de transferuri ale altor catorva echipe importante din Polonia, Serbia, Turcia si Cehia. Dar, desi Viitorul cere sume de peste 1 milion de euro in schimbul fotbalistului, ofertele nu au depasit pana acum 500.000 de euro. Despre forma buna regasita de Iancu, Sport.ro a scris in octombrie 2019.

Gabriel Iancu (26 ani), capitanul Viitorului in acest moment, a evoluat in 31 de meciuri si a marcat 20 de goluri, dintre care 18 reusite in Liga 1, fiind pe primul loc in clasamentul golgheterilor, peste Alibec si Cicaldau, care au fiecare cu cate 14 goluri. Crescut la juniorii FCSB, Concordia Chiajna si Academia “Gheorghe Hagi”, el a evoluat la seniori pentru Viitorul (2011-2012, 2016-2017, 2019-2020), FCSB (2013-2015), Karabukspor (2015-2016), Termalica Nieciecza (2017-2018), FC Voluntari (2018) si Dunarea Calarasi (2019). Este fost international U17, U19 si U21 pentru Romania, iar in palmaresul sau se gasesc 4 titluri de campion in Liga 1, 1 trofeu Cupa Romaniei, 1 Cupa Ligii si 2 Supercupa Romaniei.