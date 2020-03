A luat foc dupa ce l-a batut Hagi: "Vom juca 11 contra 14 de acum!" Acuzatii grave dupa Clinceni - Viitorul

Clinceni a pierdut pe teren propriu cu Viitorul, scor 3-2.

Ilie Poenaru s-a aratat extrem de dezamagit de arbitraj la conferinta de presa si se teme de o conspiratie impotriva echipei sale.

Antrenorul Clinceniului spune ca meciul de astazi nu a fost castigat de Viitorul, ci de arbitri. Echipa

"De la agonie la extaz si invers, de la extaz la agonie. Asta e, din pacat vorbim putin de fotbal si mai mult de alte lucruri care se intampla.

Stiam ca ne asteapta un meci greu, dar eu zic ca ne-am prezentat foarte bine, ne-am pregatit bine. Au dat un gol dintr-o executie prin Ganea, dupa care am revenit, am intors rezultatul si apoi va spun ca din punctul meu de vedere eu zic ca nu ne mai bateau niciodata. Dar a intervenit domnul Rucsandru care da un penalty inexistent, ii baga in joc, mental jucatorii mei cad si de aici se termina un meci.

Aveam 3 puncte in mana si se termina 3-2 pentru Viitorul pentru ca se implica cine nu trebuie. Eu am foarte multi jucatori sub 25 de ani. Acesti jucatori sunt distrusi mental. E munca lor! Lasati-ne in pace sa ne jucam sansa. Sa ne bata pe teren daca e. Trebuie sa fim tari, puternici, trebuie sa fim foarte puternici pentru ca nu e prima oara cand ni se intampla. Si in turul campionatului au fost goluri din offside si inventate.

Nu sunt genul si nu imi place sa comentez de arbitraj. I-am laudat chiar si cand am pierdut, dar astazi...

La Merloi este pe 16 metri, imi dai lovitura libera si spui cuiva de la mine din staff: <Da, se pare ca am gresit acolo la Merloi, dar se pare ca nu a fost, a fost in afara.>

Ce sa mai inteleg, eu inteleg ca suntem oameni. Cu totii gresim, inteleg. Dar nu poti sa gresesti la infinit, nu poti sa intorci tu ca arbitru un rezultat. Lasa-i pe Viitorul sa ma bata, dar nu intorci tu rezultatul.

Asa cum suntem noi de la tara, platim si noi niste salarii, baietii au si ei niste prime de obiectiv.

Ala nu e fault ca tu sa dai penalty la faza aia, nici nu o mai prindea. Dar nu e contact acolo, Bejan nu are nicio intentie.

La ce mi s-a intamplat mie astazi si la ce a fost si am vazut si ieri la Botosani cu Astra, eu zic ca e nevoie de VAR. Chiar daca sunt meciuri in care ma dezavantajeaza, macar e pe corecte.

Deja imi e frica. Le-am spus si jucatorilor si va spun si voua: de acum incolo pregatiti-va ca trebuie sa fim puternici sa luptam. De acum nu veti mai juca 11 contra 11. Veti juca 11 contra 14. Asa le-am spus.

Daca erau una sau doua greseli, dar sunt prea multe. De ce ii impingi de la spate, ca se vede! De ce imi iriti jucatorii prin maniera ta de arbitraj? El nu vrea nici macar un dialog de bun simt sa il aiba.", a spus Poenaru la conferinta de presa de dupa meci.