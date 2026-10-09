EXCLUSIV Condiții horror la o echipă pe val din Superliga: „Când plouă, joci în mlaștină. Când nu, joci pe câmp de cartofi”

Condiții horror la o echipă pe val din Superliga: „Când plouă, joci în mlaștină. Când nu, joci pe câmp de cartofi” Superliga
SPORT.RO
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Petrolul Ploiești este una dintre surprizele actualului sezon din Superliga, dar starea gazonului de pe stadionul „Ilie Oană” continuă să provoace nemulțumiri. Robert Niță a criticat dur condițiile de joc, în direct la emisiunea VOYO SPORT LIVE, de pe VOYO SPORT 1.

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Robert NitaIlie OanaPetrolul Ploiesti
Din articol

Deși autoritățile locale au intervenit pe 25 septembrie și au montat rulouri noi de iarbă în apropierea celor două porți, suprafața de joc rămâne într-o stare precară. Mai multe zone au încă porțiuni de pământ, iar terenul este denivelat.

Liga Profesionistă de Fotbal a avertizat recent clubul că stadionul ar putea pierde omologarea dacă problemele nu sunt remediate. Situația a devenit și mai delicată după accidentarea lui Graovac, care și-a rupt genunchiul pe terenul de la Ploiești.

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Robert Niță, atac la adresa gazonului de pe „Ilie Oană”

Fostul atacant apreciază rezultatele Petrolului, dar, în același timp, Niță a ironizat starea terenului și intervențiile făcute până acum.

„Petrolul, o să vedeți! Are mult mai multe puncte decât jocul prestat. Mult prea multe! E de apreciat ce au reușit acolo, mai ales unde au reușit, cu niște jucători cu calitate individuală bună. Băi, să joci pe câmpul ăla de cartofi... Acum am văzut că au pus nisip, zici că ești pe Copacabana!”, a spus Robert Niță.

„În ultimii 2-3 ani, acolo, când plouă, joci pe noroi, în mlaștină, și când nu plouă, joci pe câmp de cartofi sau de orez. A trebuit să își rupă Graovac genunchiul ca să audă și acolo, prin spate, pe la Marriott sau unde e Liga asta Profesionistă de Fotbal, ca să ia atitudine”, a mai declarat fostul fotbalist.

Dacă lucrările nu vor fi finalizate la timp, Petrolul ar putea fi nevoită să dispute în altă parte meciul cu Sepsi OSK, programat pe 17 octombrie. Una dintre variantele luate în calcul este stadionul din Târgoviște.

În ciuda problemelor legate de gazon, echipa pregătită de Ricardo Sousa are un parcurs bun în campionat. După 10 etape, Petrolul ocupă locul 4 în Superliga, cu 19 puncte, la patru lungimi în spatele liderului Dinamo.

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