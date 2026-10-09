Deși Gică Hagi anunțat la începutul grupei de UEFA Nations League că își dorește toate cele 12 puncte în joc puse în acțiunea din septembrie - octombrie, după primele patru partide statistica arată îngrozitor: 13 goluri primite și doar trei marcate.

Mircea Sandu iese la atac după dezastrul de la echipa națională

Mandatul lui Gică Hagi este, cel puțin pentru moment, mult sub așteptări. Selecționerul a bifat o singură victorie, în partida amicală cu Țara Galilor, ca în ultimele patru dueluri din UEFA Nations League să nu obțină niciun punct.

Întrebat despre situația actuală, Mircea Sandu a oferit un răspuns clar: nu există perspective. Fostul șef de la FRF s-a arătat uluit de salariile care se oferă acum în instituția în care a lucrat, în condițiile în care publicul îl făcea „hoț și tâlhar” atunci când primea o remunerația de doar 4.000 de euro.

„Ce pot eu să mai spun? Nu se întâmplă nimic. Întrebați-l pe Cornel Dinu cu cine colabora pe vremuri la comisia tehnică, când era antrenor la naționala României. Selecționerul trebuie ajutat de comisia tehnică. Păcat pentru suporteri și pentru Gică Hagi, care știe să fie responsabil.

Nu a sărit nimeni în apărarea sa, să spună că i s-a acordat timp, ce proiect a fost pentru Liga Națiunilor. Nimeni nu a ieșit să-l susțină din Federație. Săracu', Hagi a ieșit și a spus că vrea să termine pe 1 în Liga Națiunilor, asta pentru că așa e mentalitatea lui, de învingător.

Din păcate, nu mereu se întâmplă cum vrea el. Dacă ne uităm cum au progresat națiuni precum Kosovo, Croația, Slovenia în ultimii 10-15 ani. La noi nu se vede nimic, nu văd perspective.

Toți consilierii de pe acolo nu fac altceva decât să trândăvească și să mănânce. Eu mă crucesc atunci când aud ce salarii sunt. Eu, când am ajuns la 4.000 de euro, eram înjurat pe toate drumurile. Mă făcea lumea hoț, bandit, criminal. Acum aud de salarii de 15-20.000 de euro. Păi voi ați venit să faceți performanță și să obțineți bani în consecință. Nu invers.

Nu am văzut niciun comentariu negativ la adresa FRF. Cu cine să discute Gică Hagi de acolo? Există o comisie tehnică formată din foști mari fotbaliști, dar pe care nu-i întreabă nimeni nimic. S-a ales praful și de juniori, de tineret. E cazul să vină altcineva. Trebuie să vină oameni inteligenți, care au trăit fenomenul. Au trecut 12 ani și nu s-a întâmplat nimic. Asta jucăm astăzi, fotbalul pe uliță”, a declarat Mircea Sandu, potrivit GSP.